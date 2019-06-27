Сергей Притула ложится на операцию: что произошло

Сергей Притула, известный украинский шоумен и волонтер, вынужден лечь на операцию. Об этом он сообщил на своей странице Facebook.

Сергей Притула рассказал, что врачи недовольны его активной деятельность после того, как он сломал ногу. Выяснилось, что у него самый сложный перелом из всех возможных вариантов.

"Еще успел дать пару интервью, принять немного гостей и сняться в партийном ролик. Дальше наругали и все запретили. Врачи сказали, что я – чемпион. Из всех возможных вариантов такой травмы я выбрал самую сложную. Я сказал, что всегда стремлюсь к максимуму", - написал шоумен.

Сергей Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Он предупредил, что исчезнет на неделю-полторы, так как ему предстоит операция и некоторое время в стационаре больницы.

"Короче, очень не вовремя выпадаю из обоймы. Меня не будет в Киеве неделю-полторы. Стационар + операция. Но постараюсь быть активным в сети. А когда вернусь, то и по ток-шоу. В конце концов, нога – это не голова и не руки. Берегите себя и будьте здоровы!" – предупредил Сергей Притула.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Поклонники шоумена в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления и удачной операции.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Сергей Притула получил травму и фанаты углядели в этом серьезный знак.

А также рассказывали о том, что Притула рассказал о горе, которое произошло в его семье.