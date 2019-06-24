Притула получил травму: украинцы углядели интересный нюанс (фото)

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула не сможет некоторое время нормально ходить

Сергей Притула неожиданно сломал ногу. Теперь шоумен и кандидат в народные депутаты от партии "Голос" на выборах в парламент 2019 вынужден передвигаться в гипсе. Об этом сам Притула сообщил на своей странице в Facebook, показав фото травмы.

Правда, судя из поста Сергея Дмитриевича, он не слишком расстроен. На фото он улыбается вместе с сыном Дмитрием. А девочки разрисовывают его загипсованную ногу маркерами.

"Что бы не случилось в жизни, главное - чтобы дети были счастливые и улыбались! Проверено на себе. Прошу прощения у всех, с кем "слетают" встречи. Будьте внимательны и осторожны", - написал Притула.

Сергей Притула (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Пользователи сети желают Сергею скорейшего выздоровления. Правда, некоторые украинцы не теряют возможности пошутить и относительно похода Притулы в политику.

До свадьбы, ой, то есть до выборов заживет!

Не встиг пiти в полiтику, вже зламали ногу. Може, ну його к бiсу?:)

Політика в Україні - небезпечна штука:) Швидкого одужання!

До виборів щоб вже скакали! Приємної реабілітації, Сергію!

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Кое-кто из комментаторов даже заметил интересный нюанс и определенный "мистический след". Дело в том, что в предыдущем своем посте Притула писал, что "стоит на ногах крепко". А уже в следующем сообщил о переломе.

Скриншот поста (facebook.com/serhiyprytula)

Конечно, скорейшего выздоровления, однако можно и посмеяться. Если вспомнить предыдущий пост, то там было сказано, что "крепко стою на ногах". То получается, что не всегда;) Еще раз желаю скорейшего выздоровления и еще раз прошу прощения за шутку.

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Также украинцы советуют Притуле употреблять в пищу кашицу из измельченной зелени, обязательно пить воду, успокоительные средства, побольше кушать вкусной рыбки и домашней сметанки, чтобы кости были как гранит, и набираться оптимизма.

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