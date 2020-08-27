Сергій Бабкін підчепив COVID-19 після скандального шоу: не тільки він

Сергій та Сніжана Бабині заразилися COVID-19 (Фото: facebook.com/babkin.official)

Сергій Бабкін заразився коронавірусом і розповів про перші симптоми хвороби

Сергій Бабкін і його дружина Сніжана заразилися коронавірусом. Музикант розповів, що вони отримали результати тесту на COVID-19, і вони позитивні.

Як повідомив Сергій Бабкін, вони з дружиною дотримувалися всіх правил обережності та підчепити вірус могли де завгодно. На своїй сторінці в Facebook він розповів про перші симптоми захворювання.

"Друзі, ми з Snezhana Babkina отримали позитивні тести на Covid-19. Де ми могли заразитися? Не знаємо. Скрізь. Конкретного місця і дня нема. Так і з тими, хто явно хворів, ми не контактували. Завжди дотримувалися заходів безпеки: носили маски, обробляли руки, дотримувалися дистанції...Як все починалося. 4 дні тому ввечері Сніжа відчула легке першіння в горлі та ломоту в тілі. На наступний день різко з'явився сухий кашель, горло не боліло. Температура підвищилася трохи, до 37.1. Вона негайно зателефонувала нашому сімейному лікарю Андрію Юрійовичу, розповіла про симптоми, лікар порекомендував негайно скласти тест. Це був День Незалежності", - написав Бабкін.

Він додав, що в цей день був на зйомках і почував себе добре. Сніжана насилу знайшла лікаря, щоб зробити тест, а вдень у неї піднялася температура вище 38.

"Лікар приїхав до нас у готель ближче до вечора. Я вже повернувся, був поруч, підтримував і вболівав за неї. Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки та за компанію у мене. Хоча, повторюся, що у мене навіть натяку на недугу не було. На наступний день Сніжа прокинулася від страшної "ломки тіла". Воно все дуже боліло, температура була 37. Пропав нюх, хоча ніс забитий не був. І ще сильне печіння в області хребта в грудному відділі. Поїхали, зробили КТ і розгорнутий аналіз крові, на всякий випадок. Сьогодні вранці прийшов позитивний результат тесту...", - повідомив музикант.

Він додав, що разом з дружиною відправився на самоізоляцію і повідомив лікарям, з ким вони контактували за останні дні.

Результати КТ чисті, а результати аналізів крові Бабкіни ще чекають. Ввечері у музиканта також піднялася температура. Він порекомендував українцям бути гранично уважними та обережними, дотримуватися заходів безпеки та прислухатися до себе.

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