Что может серьезно навредить двигателю авто: эксперты назвали главную ошибку

Почему авто нельзя сразу глушить

Эксперты говорят, что автомобили с турбированными моторами часто оснащают так называемым турботаймером, чтобы не перегреть турбину. Благодаря этой простой функции, после выключения зажигания двигатель и вентилятор радиатора автомобиля продолжают работать еще несколько минут, охлаждая турбину и мотор в целом.

Также точно такая же методика актуальна и для атмосферных двигателей, особенно летом. В частности, когда водитель едет в жаркую погоду, выжимая последнее из двигателя и тормозов, то мотор вырабатывает больше тепла. И вот, после такого заезда водитель останавливается и глушит мотор, у которого не было возможности остыть.

Специалисты рассказывают, что в этот момент в двигателе прекращаются все процессы, включая работу вентилятора и помпы, которая отвечает за циркуляцию охлаждающей жидкости в системе.

С остановкой помпы прекращается охлаждение блока цилиндров. Горячий антифриз поднимается к его головке и крайне медленно там остывает, ведь на улице жара. В результате происходит перегрев как головки, так и верхней части самого блока цилиндров.

Это в свою очередь приведет к попаданию антифриза в смазку и поломки мотора. Заметим, что многие современные автомобили оснащены защитой от подобных ситуаций.

Поэтому, если вы не уверены, есть ли в вашем авто такая защита, то лучше прежде чем заглушить мотор, дайте ему поработать на холостых оборотах в течение нескольких минут.

Кроме того, до сих пор не все автовладельцы знают, что масло для автомобиля нужно подбирать по нескольким показателям. Неправильно подобранное масло может вредить мотору при высоких нагрузках через тонкий масляный клин, и в умеренных режимах из-за коррозионного износа, обусловленного низкой кислотно-щелочной стабильностью определенных классов моторной смазки.