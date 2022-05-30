Що може серйозно нашкодити двигуну авто: експерти назвали головну помилку

Чому авто не можна відразу глушити

Експерти кажуть, що автомобілі з турбованими моторами часто оснащують так званим турботаймером, щоб не перегріти турбіну. Завдяки цій простій опції, після виключення запалювання двигун і вентилятор радіатора автомобіля продовжують працювати ще кілька хвилин, охолоджуючи турбіну і мотор в цілому.

Також точно така ж методика актуальна і для атмосферних двигунів, особливо влітку. Зокрема, коли водій їде у спекотну погоду, вичавлюючи останнє з двигуна і гальм, то мотор виробляє більше тепла. І ось, після такого заїзду водій зупиняється та глушить мотор, у якого не було можливості охолонути.

Фахівці розповідають, що у цей момент у двигуні припиняються всі процеси, включаючи роботу вентилятора помпи, яка відповідає за циркуляцію охолоджуючої рідини в системі.

З зупинкою помпи припиняється охолодження блоку циліндрів. Гарячий антифриз піднімається до його голівки і вкрай повільно там остигає, адже на вулиці спека. В результаті відбувається перегрів як головки, так і верхньої частини самого блоку циліндрів.

Це своєю чергою призведе до потрапляння антифризу в мастило та поломки мотора. Зауважимо, що багато сучасних автомобілів оснащені захистом від подібних ситуацій.

Тому, якщо ви не впевнені, чи є в вашому авто такий захист, то краще перш ніж заглушити мотор, дайте йому попрацювати на холостих обертах протягом кількох хвилин.

Окрім того, досі не всі автовласники знають, що масло для автомобіля потрібно підбирати за кількома показниками. Неправильно підібрана олива може шкодити мотору при високих навантаженнях через тонкий масляний клин, і в помірних режимах через корозійне зношування, зумовлене низькою кислотно-лужною стабільністю певних класів моторного мастила.