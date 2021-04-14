В середине апреля Украину засыпает снегом: температура в некоторых регионах -2 градуса

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, мелкий снег, ветер восточный 5-7 м/с, температура воздуха -2 градуса", - говорится в сообщении.

В Карпатах 14 апреля идет снег (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что украинские синоптики предупреждали украинцев об ухудшении погодных условиях с 14 апреля. Так, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность - 3 уровень.

По прогнозу синоптиков, в Ивано-Франковской области сегодня температура воздуха днем составит +6+8, а ночью +3+5. Во Львовской области днем будет +6+8, а ночью +2+4.

Синоптики отметили, что сегодня дожди перейдут на большую часть страны. На западе ожидает похолодание до +6 градусов, на востоке теплая погода сохранится - до +17.