Сердце не выдержало: умер 100-летний ветеран Том Мур

Британский ветеран Том Мур скончался в одной из больниц Великобритании в возрасте 100 лет. Накануне он был госпитализирован с пневмонией, а несколько дней назад он получил позитивный тест на коронавирус. Прививку от COVID-19 ему сделать не успели.

100-летний Том Мур недавно был посвящен королевой Елизаветой в рыцари. Он стал одним из самых известных волонтеров в Великобритании и собрал почти 33 миллиона фунтов для борьбы с пандемией. Том Мур призвал британцев пожертвовать 1000 фунтов, но люди откликнулись на его призыв и смогли собрать намного больше. Все средства Том Мур передал в Национальную службу здравоохранения. Об этом сообщает ВВС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал Мура "лучом света в тумане коронавируса".

Церемония его посвящения в рыцари состоялась 17 июля 2020 года. Том Мур с трудом передвигался после операции на тазобедренном суставе, но пообещал 100 раз обойти свой сад в деревне Марстон-Мортейн в Бедфордшире к своему столетнему юбилею, который состоялся 30 апреля 2020 года.

Также он стал самым старым лидером британского хит-парада со своим благотворительным синглом You'll Never Walk Alone. Песенка 1945 года заняла первое место, а все доходы пойдут в помощь врачам и больным, пострадавшим от коронавируса.

Капитан Том Мур – британский ветеран Второй мировой войны, участник Бирманской кампании, почетный полковник, танкист.

You'll Never Walk Alone - Captain Tom Moore

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