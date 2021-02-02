Серце не витримало: помер 100-річний ветеран Том Мур

Британський ветеран Тому Мур помер в одній з лікарень Великобританії у віці 100 років. Напередодні він був госпіталізований з пневмонією, а кілька днів тому він отримав позитивний тест на коронавірус. Щеплення від COVID-19 йому зробити не встигли.

100-річний Том Мур нещодавно був посвячений у лицарі королевою Єлизаветою. Він став одним з найвідоміших волонтерів у Великобританії та зібрав майже 33 мільйони фунтів для боротьби з пандемією. Тому Мур закликав британців пожертвувати 1000 фунтів, але люди відгукнулися на його заклик і змогли зібрати набагато більше. Всі кошти Том Мур передав в Національну службу охорони здоров'я. Про це повідомляє ВВС.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав Мура "променем світла в тумані коронавірусу".

Церемонія його посвячення в лицарі відбулася 17 липня 2020 року. Том Мур насилу пересувався після операції на тазостегновому суглобі, але пообіцяв 100 разів обійти свій сад в селі Марстон-Мортейн в Бедфордширі до свого столітнього ювілею, який відбувся 30 квітня 2020 року.

Також він став найстарішим лідером британського хіт-параду зі своїм благодійним синглом You'll Never Walk Alone. Пісенька 1945 року посіла перше місце, а всі доходи підуть на допомогу лікарям і хворим, постраждалим від коронавірусу.

Капітан Том Мур – британський ветеран Другої світової війни, учасник Бірманської кампанії, почесний полковник, танкіст.

You'll Never Walk Alone - Captain Tom Moore

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер геніальний український режисер Сергій Проскурня.