Сердце не билось 20 минут: в Днепре врачи спасли малыша с коронавирусом

В Днепре спасли ребенка с коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

От коронавируса едва не погиб трехлетний ребенок, но медики из Днепра совершили чудо

В Днепре врачи спасли от смерти трехлетнего мальчика, у которого были страшные осложнения от коронавируса. Ребенок уже в терапевтическом отделении, но совсем недавно надежды было мало.

Трехлетний Захар в начале октября попал в больницу в тяжелейшем состоянии, рассказывают в благотворительном фонде "Совушка".

Теперь малышу повторили тест на коронавирус, и он отрицательный. Впереди мальчика ждет долгая реабилитация.

"Состояние малыша стабилизировалось, ребенок переведен из реанимации. У Захарчика тест на COVID-19 уже отрицательный. Начато реабилитацию, еще нужен очень долгий путь для восстановления нервной системы ребенка", - говорит Александра Сова-Тимощенкова, директор БФ.

В Днепре спасли маленького Захара

6 октября ребенка привезли в шестую детскую больницу из Новомосковска на вертолете. Он был в коме, и 20 минут не билось сердце.

Ребенку диагностировали COVID-19. Кроме того у Захара была пневмония, кардит, постреанимационная болезнь, отек головного мозга, мозговая кома 2 степени. Также у него врожденная гидроцефалия.

Известно, что мальчика мама воспитывает одна, поэтому волонтеры собирают средства на лечение ребенка.

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Напомним, что врачи назвали три ключевых признака, как отличить коронавирус от обычной простуды.