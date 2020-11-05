ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Сердце не билось 20 минут: в Днепре врачи спасли малыша с коронавирусом

Днепр, Четверг 05 ноября 2020 16:39
Сердце не билось 20 минут: в Днепре врачи спасли малыша с коронавирусом
В Днепре спасли ребенка с коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

От коронавируса едва не погиб трехлетний ребенок, но медики из Днепра совершили чудо

В Днепре врачи спасли от смерти трехлетнего мальчика, у которого были страшные осложнения от коронавируса. Ребенок уже в терапевтическом отделении, но совсем недавно надежды было мало.

Трехлетний Захар в начале октября попал в больницу в тяжелейшем состоянии, рассказывают в благотворительном фонде "Совушка".

Теперь малышу повторили тест на коронавирус, и он отрицательный. Впереди мальчика ждет долгая реабилитация.

"Состояние малыша стабилизировалось, ребенок переведен из реанимации. У Захарчика тест на COVID-19 уже отрицательный. Начато реабилитацию, еще нужен очень долгий путь для восстановления нервной системы ребенка", - говорит Александра Сова-Тимощенкова, директор БФ.

Сердце не билось 20 минут: в Днепре врачи спасли малыша с коронавирусом

В Днепре спасли маленького Захара

6 октября ребенка привезли в шестую детскую больницу из Новомосковска на вертолете. Он был в коме, и 20 минут не билось сердце.

Ребенку диагностировали COVID-19. Кроме того у Захара была пневмония, кардит, постреанимационная болезнь, отек головного мозга, мозговая кома 2 степени. Также у него врожденная гидроцефалия.

Известно, что мальчика мама воспитывает одна, поэтому волонтеры собирают средства на лечение ребенка.

Ранее мы писали, что врачи во Львове спасли 3-летнюю девочку, которая месяц была в коме после осложнений коронавируса.

Напомним, что врачи назвали три ключевых признака, как отличить коронавирус от обычной простуды.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь преступленияКоронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь