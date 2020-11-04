Месяц была в коме: украинские врачи спасли 3-летнюю девочку с осложнениями COVID-19

От коронавируса спасли 3-летнего ребенка во Львове (коллаж: РБК-Украина)

Львовские врачи совершили настоящее чудо для ребенка, который пережил страшные осложнения от коронавируса

Во Львове врачи спасли маленькую девочку, у которой были тяжелейшие осложнения после перенесенного коронавируса. Малышка была подключена к аппарату ИВЛ, но кислорода все равно было мало. Поэтому для крохи использовали ЭКМО ("искусственное легкое") - она стала маленькой пациенткой, для которой применили аппарат.

Несколько дней назад ребенок перешел из реанимации в педиатрическое отделение. А до этого малышка из Николаевского района Львовской области провела месяц в коме, пишут "Факты".

Чудо свершилось во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет". COVID-19 вызвал у девочку двустороннюю пневмонию, но теперь болезнь отступила.

Все началось с банальной "простуды". Ребенок кашлял, а на третий день начал задыхаться.

"Ребенок поступил к нам 14 сентября. На тот момент у него уже была дыхательная недостаточность, девочка была кислородозависимой. Через сутки мы полностью перевели ее на искусственную вентиляцию легких. Сразу сделали ПЦР-тест, он был отрицательным", - рассказала директор львовской больницы "Охматдет" Александра Бурда.

Тогда ребенку сделали тест ИФА, и оказалось, что она уже переболела коронавирусом. И кислородная зависимость - следствие болезни. Когда стало понятно, что аппарат ИВЛ не помогает, кардиохирург помог подключить ребенку аппарат ЭКМО. Его используют в кардиохирургии при операциях на открытом сердце.

Директор львовского "Охматдета" Александра Бурда (справа) и заведующая 1-м педиатрическим отделением Виктория Семен (фото: fakty.ua)

Ребенок месяц одновременно находился и на ИВЛ, и на ЭКМО. Чтобы аппарат ЭКМО работал как надо, медикам понадобилось много средств для разрежения крови, а еще - помощь доноров.

"Мы очень благодарны тем десяткам людей, которые согласились помочь за такой короткий промежуток времени. Благодаря этому ребенку вовремя ввели тромбоконцентрат и у девочки нормализовался уровень тромбоцитов", - говорит врач благодаря доноров.

Спустя почти месяц - 13 октября маленькая пациентка начала самостоятельно дышать. 19 октября у нее исчезла кислородная зависимость, но ребенок еще находился в реанимации. Всего несколько дней назад девочку перевели в педиатрическое отделение. Тяжелая пневмония полностью отступила.

Отметим, что количество новых случаев коронавируса в Украине близится к десяти тысячам. На 4 октября прирост зараженных COVID-19 составил 9524 случаев.

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