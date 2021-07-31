Сердечный приступ у женщин: врачи назвали признак, который появляется за месяц

Врачи из американской кардиологической Ассоциацией (AHA) провели масштабное исследование, изучив данные 500 пациенток.

Выяснилось, что 71% из них жаловались на необъяснимую усталость, которая стала появляться за месяц до приступа.

Кардиологи говорят, если усталость появилась недавно или стала очень сильной, стоит учитывать вероятность сердечного приступа. Особенно если она возникает после простейших действий, вроде застилания постели.

При этом усталость возникает даже если вы полноценно спите (минимум семь часов) и не перегружаетесь физически.

"Это (усталость. - Ред.) может быть первым предвестником приближающегося сердечного приступа", - говорится в статье.

Еще один важный симптом у женщин - ощущение сдавливания, сжатия ребер является более частым сигналом о сердечном приступе, чем боль в груди.

Чем отличается женский инфаркт от мужского

Медики говорят, что мужчины при сердечном приступе часто ощущают острую боль в груди, а женщины зачастую жалуются на ощущение дискомфорта и тяжести в частях тела, находящихся выше талии, в особенности, с левой стороны.

На инфаркт у женщин могут указывать также нетипичные симптомы:

холодный пот,

тошнота,

изжога,

отрыжка,

одышка.

Для справки:

Сердечный приступ (инфаркт миокарда) происходит, когда приток крови к сердечной мышце заблокирован, ткань испытывает кислородное голодание и часть миокарда умирает. Ишемическая болезнь сердца является причиной сердечных приступов.