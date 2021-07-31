Серцевий напад у жінок: лікарі назвали ознаку, яка з'являється за місяць

Лікарі з Американської кардіологічної Асоціацією (AHA) провели масштабне дослідження, вивчивши дані 500 пацієнток.

З'ясувалося, що 71% з них скаржилися на незрозумілу втому, яка стала з'являтися за місяць до нападу.

Кардіологи кажуть, якщо втома з'явилася недавно або стала дуже сильною, варто враховувати ймовірність серцевого нападу. Особливо якщо вона виникає після найпростіших дій, на зразок застеляння ліжку.

При цьому втома виникає навіть якщо ви повноцінно спите (мінімум сім годин) і не перевантажуєтеся фізично.

"Це (втома. - Ред.) може бути першим передвісником наближення серцевого нападу", - йдеться в статті.

Ще один важливий симптом у жінок - відчуття здавлювання, стиснення ребер є більш частим сигналом про серцевий напад, ніж біль у грудях.

Чим відрізняється жіночий інфаркт від чоловічого

Медики кажуть, що чоловіки при серцевому нападі часто відчувають гострий біль у грудях, а жінки часто скаржаться на відчуття дискомфорту і тяжкості в частинах тіла, що знаходяться вище талії, особливо, з лівого боку.

На інфаркт у жінок можуть вказувати також нетипові симптоми:

холодний піт,

нудота,

печія,

відрижка,

задишка.

Для довідки:

Серцевий напад (інфаркт міокарда) відбувається, коли приплив крові до серцевого м'яза заблокований, тканина відчуває кисневе голодування і частина міокарда вмирає. Ішемічна хвороба серця є причиною серцевих нападів.