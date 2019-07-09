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Сентябрьский июль: где пройдут дожди и будет самый холодный воздух

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 20:21
Сентябрьский июль: где пройдут дожди и будет самый холодный воздух
Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура воздуха в Украине опустится еще на несколько градусов

Погода в Украине в среду, 10 июля, огорчит жителей многих областей существенным снижением температуры воздуха, грозовыми дождями и ливнями.

Погода на востоке Украины ожидается сухая и солнечная, местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха ночью опустится до +11 +13 градусов, днем ожидается от +19 до +23 градусов, немного теплее будет в Днепре, Донецкой и Луганской областях, до +24 градусов.

На юге будет солнечно, осадки не прогнозируются, небольшой дождь пройдет только в Крыму. Ночная температура воздуха составит +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +23 +26 градусов. В Крыму синоптики прогнозируют небольшой дождь, ночью +13 +15 градусов, днем +23 +25 градусов.

На севере Украины будет пасмурно и прохладно, возможна кратковременная гроза. Ночью ожидается +10 +12 градусов, днем воздух прогреется всего до +19 +21 градуса.

В западных областях перестанет дуть холодный ветер, однако синоптики прогнозируют низкую температуру воздуха и дожди с грозами во всех областях. Ночью будет холодно, от +9 до 12 градусов, днем воздух прогреется до +17 +20 градусов.

В центральной части страны возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +10 +13 градусов, днем столбики термометров покажут +19 +21 градус.

В Киеве 10 июля пройдет сильный дождь. Ночью ожидается от +11 до +13 градусов, днем потеплеет до +19 +21 градуса.

Сентябрьский июль: где пройдут дожди и будет самый холодный воздух

Погода в Украине 10 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали, когда в Украину вернется летнее тепло.

А также мы рассказывали о том, что Наталка Диденко предупредила о значительном похолодании в ближайшие дни.

Херсон ушел под воду: фото и видео разрушительной стихии Синоптик предупреждает о затяжном похолодании в Украине
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