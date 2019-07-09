Вересневий липень: де пройдуть дощі і буде холодне повітря

Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура повітря в Україні знизиться ще на кілька градусів

Погода в Україні у середу, 10 липня, засмутить жителів багатьох областей істотним зниженням температури повітря, грозовими дощами і зливами.

Погода на сході України очікується суха і сонячна, місцями можлива невелика хмарність. Температура повітря вночі опуститься до +11 +13 градусів, вдень очікується від +19 до +23 градусів, трохи тепліше буде в Дніпрі, Донецькій і Луганській областях, до +24 градусів.

На півдні буде сонячно, опади не прогнозуються, невеликий дощ пройде лише в Криму. Нічна температура повітря складе +13 +15 градусів, удень повітря прогріється до +23 +26 градусів. У Криму синоптики прогнозують невеликий дощ, вночі +13 +15 градусів, вдень +23 +25 градусів.

На півночі України буде хмарно і прохолодно, можлива короткочасна гроза. Вночі очікується +10 +12 градусів, удень повітря прогріється до +19 +21 градуса.

У західних областях перестане дути холодний вітер, однак синоптики прогнозують низьку температуру повітря та дощі з грозами у всіх областях. Вночі буде холодно, від +9 до 12 градусів, удень повітря прогріється до +17 +20 градусів.

В центральній частині країни можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі +10 +13 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +19 +21 градус.

У Києві 10 липня пройде сильний дощ. Вночі очікується від +11 до +13 градусів, вдень потеплішає до +19 +21 градуса.

Погода в Україні 10 липня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли, коли в Україну повернеться літнє тепло.

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