Сенсация украинского рэпа: украинка будет покорять Европу

Популярная певица Alyona Alyona, которую называют "сенсацией украинского рэпа" выступит этим летом на одном из самых больших фестивалей мира Sziget, что пройдет с 7 по 13 августа в Будапеште.

Украинка даст концерт в первый день фестиваля в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage. В этом году кроме новой украинской рэп-звезды на этой сцене сыграют артисты из Бельгии, Великобритании, Ирана, Нидерландов, Израиля, США, Франции, Австралии и других стран.

alyona alyona – Рибки

Напомним, что Alyona Alyona стала главной рэп-сенсацией 2019 года. Ее убойный флоу быстро стал известным во всей Восточной Европе. Первые лица хип-хопа выражают ей респект, о ней пишут авторитетные издания, в частности, американский Vogue недавно посвятил Alyona Alyona большой материал.

alyona alyona - Залишаю свій дім

Кроме Alyona Alyona на Sziget 2019 выступит Иван Дорн (его перформанс состоится 11 августа) и лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019.

Добавим, что в прошлые года на Sziget выступали украинцы ONUKA, 5’nizza, ДахаБраха, ТНМК, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay и другие известные и молодые артисты.

Ранее Sziget - пятый крупнейший фестиваль в мире и любимый зарубежный фестиваль украинцев, озвучил полный список артистов и расписание сцен.