Alyona Alyona выпустила новый клип, который разрывает сеть

Alyona Alyona выпустила видео на песню "Падло", записанную вместе с Alina Pash
Звезды украинского хип-хопа Alyona Alyona и Alina Pash выпустили видео на совместный трек "Падло", который вошел в недавний дебютный альбом Алены Савраненко под названием "ПУШКА".
Интересно, что этно-фантасмагория с пасхальными яйцами в центре сюжета - дело рук французского клипмейкера Натана Дэйзи. По его словам, работа над "Падло" стала для него словно путешествием во времени.
"Это один из тех образов, которые я вижу, когда представляю наше будущее. Что-то вроде страшной сказки, в которой есть нечто, что мы обязательно должны понять для себя", - говорит он.
Alyona Alyona и Alina Pash выпустили видео "Падло" (фото: пресс-служба)
К слову, для Alyona Alyona - это первый опыт сложных постановочных съемок, ведь ее фирменный стиль - хулиганские DIY-видео. Сама артистка, говорит о новой работе символическим посланием.
"У каждого из нас - свой путь, которым мы идем. На этом пути есть препятствия, барьеры, подъемы и падения, которые помогают нам получить самое ценное - опыт. Этот опыт из года в год, из поколения в поколение передавали нам наши предки. Именно благодаря уникальности этого опыта мы сегодня - те, кто мы есть", - отмечает Алена.
Alyona Alyona и Alina Pash выпустили видео "Падло"
Пользователи сети уже оценили новое видео Alyona Alyona и Alina Pash и признаются, что эта работа разрывает их в клочья!
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