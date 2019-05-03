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Сенсация украинского рэпа: украинка будет покорять Европу

STYLERЖизнь    03.05.2019 - 20:22
Сенсация украинского рэпа: украинка будет покорять Европу
Alyona Alyona (фото: пресс-служба певицы)

Alyona Alyona выступит на легендарном фестивале Sziget 2019

Популярная певица Alyona Alyona, которую называют "сенсацией украинского рэпа" выступит этим летом на одном из самых больших фестивалей мира Sziget, что пройдет с 7 по 13 августа в Будапеште.

Украинка даст концерт в первый день фестиваля в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage. В этом году кроме новой украинской рэп-звезды на этой сцене сыграют артисты из Бельгии, Великобритании, Ирана, Нидерландов, Израиля, США, Франции, Австралии и других стран.

alyona alyona – Рибки

Напомним, что Alyona Alyona стала главной рэп-сенсацией 2019 года. Ее убойный флоу быстро стал известным во всей Восточной Европе. Первые лица хип-хопа выражают ей респект, о ней пишут авторитетные издания, в частности, американский Vogue недавно посвятил Alyona Alyona большой материал.

alyona alyona - Залишаю свій дім

Кроме Alyona Alyona на Sziget 2019 выступит Иван Дорн (его перформанс состоится 11 августа) и лауреат премии APPS Music & SZIGET: Awards 2019.

Добавим, что в прошлые года на Sziget выступали украинцы ONUKA, 5’nizza, ДахаБраха, ТНМК, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay и другие известные и молодые артисты.

Ранее Sziget - пятый крупнейший фестиваль в мире и любимый зарубежный фестиваль украинцев, озвучил полный список артистов и расписание сцен.

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