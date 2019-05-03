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Сенсація українського репу: українка буде підкорювати Європу

STYLERЖиття    03.05.2019 - 20:22
Сенсація українського репу: українка буде підкорювати Європу
Alyona Alyona (фото: прес-служба співачки)

Alyona Alyona виступить на легендарному фестивалі Sziget 2019

Популярна співачка Alyona Alyona, яку називають "сенсацією українського репу" цього літа виступить на одному з найбільших фестивалів світу Sziget, що пройде з 7 по 13 серпня в Будапешті.

Українка дасть концерт у перший день фестивалю в лайн-апі сцени Petőfi Radio x VOLT Stage. В цьому році крім нової української реп-зірки на сцені зіграють артисти з Бельгії, Великобританії, Ірану, Нідерландів, Ізраїлю, США, Франції, Австралії та інших країн.

alyona alyona – Рибки

Нагадаємо, що Alyona Alyona стала головною реп-сенсацією 2019 року. Її забійний флоу швидко став відомим у всій Східній Європі. Перші особи хіп-хопу висловлюють їй респект, про неї пишуть авторитетні видання, зокрема, американський Vogue нещодавно присвятив Alyona Alyona великий матеріал.

alyona alyona - Залишаю свій дім

Крім Alyona Alyona на Sziget 2019 виступить Іван Дорн (його перформанс відбудеться 11 серпня) і лауреат премії APPS Music & SZIGET: Awards 2019.

Додамо, що в минулі роки на Sziget виступали українці ONUKA, 5'nizza, ДахаБраха, ТНМК, Brunettes Shoot Blondes Kadnay і інші відомі й молоді артисти.

Раніше Sziget - п'ятий найбільший у світі фестиваль і улюблений зарубіжний фестиваль українців, озвучив повний список артистів і розклад сцен.

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