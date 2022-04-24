Семья Порошенко поздравила украинцев с Пасхой: молимся за победу добра над злом

"Я искренне поздравляю с Пасхальными праздниками тех, кто всю эту ночь молился. Мы, украинцы, молились за победу добра над злом, победу жизни над смертью. Так, как учит нас Священное Писание", - сказал Порошенко после всенощной службы.

В то же время, по его словам, сейчас всех украинцев волнует вопрос, когда будет наша победа, когда закончится война, когда Украина и украинцы смогут вернуться к мирной жизни, и почему враг прошел к нам.

"Ответ можно найти в Священном Писании. Зло пытается уничтожить нас. Зло насилует наших женщин, убивает наших детей. Но добро и жизнь побеждает. Я твердо убежден, что победа будет за нами. И сейчас, особенно в этом году, Пасха приобретает совершенно невероятные черты. Когда Россия пытается позиционировать себя как центр православия - я хотел бы напомнить, что нет там веры. Они пришли сюда убивать нас, пришли как антихристы. Человек, который называет себя" российским патриархом", благословил убийство украинцев", - добавляет Порошенко.

Он также убежден, что в этом году украинская церковь получит тысячи новых приходов. "После победы мы построим цветущую, фантастическую, невероятную Украину. С Божьей помощью. С нашей верой. С нашей надеждой. С нашей огромной любовью. Христос Воскрес!"- резюмировал Порошенко.