UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Семья Порошенко поздравила украинцев с Пасхой: молимся за победу добра над злом

Фото: Петр и Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Пасхой. Они также отметили, что украинцы молятся за победу добра над злом, победу жизни над смертью.

Об этом говорится на странице Порошенко в Facebook.

"Я искренне поздравляю с Пасхальными праздниками тех, кто всю эту ночь молился. Мы, украинцы, молились за победу добра над злом, победу жизни над смертью. Так, как учит нас Священное Писание", - сказал Порошенко после всенощной службы.

В то же время, по его словам, сейчас всех украинцев волнует вопрос, когда будет наша победа, когда закончится война, когда Украина и украинцы смогут вернуться к мирной жизни, и почему враг прошел к нам.

"Ответ можно найти в Священном Писании. Зло пытается уничтожить нас. Зло насилует наших женщин, убивает наших детей. Но добро и жизнь побеждает. Я твердо убежден, что победа будет за нами. И сейчас, особенно в этом году, Пасха приобретает совершенно невероятные черты. Когда Россия пытается позиционировать себя как центр православия - я хотел бы напомнить, что нет там веры. Они пришли сюда убивать нас, пришли как антихристы. Человек, который называет себя" российским патриархом", благословил убийство украинцев", - добавляет Порошенко.

Он также убежден, что в этом году украинская церковь получит тысячи новых приходов. "После победы мы построим цветущую, фантастическую, невероятную Украину. С Божьей помощью. С нашей верой. С нашей надеждой. С нашей огромной любовью. Христос Воскрес!"- резюмировал Порошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр ПорошенкоПасха