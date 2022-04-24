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Сім'я Порошенків привітала українців із Великоднем: молимося за перемогу добра над злом

Фото: Петро та Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Петро та Марина Порошенки привітали українців із Великоднем. Вони також наголосили, що українці моляться за перемогу добра над злом, за перемогу життя над смертю.

Про це йдеться на сторінці Порошенка у Facebook.

"Я щиро вітаю з Великодніми святами тих, хто всю цю ніч молився. Ми, українці, молилися за перемогу добра над злом, за перемогу життя над смертю. Так, як учить нас Святе Писання", - сказав Порошенко після Всеношної служби.

Водночас, за його словами, зараз всіх українців турбує питання, коли буде наша перемога, коли закінчиться війна, коли Україна й українці зможуть повернутися до мирного життя і чому ворог пройшов до нас.

"Відповідь можна знайти у Священному Писанні. Зло намагається знищити нас. Зло ґвалтує наших жінок, вбиває наших дітей. Але добро і життя перемагає. Я твердо переконаний, що перемога буде за нами. І зараз, особливо цього року, Великдень набуває абсолютно неймовірних рис. Коли Росія намагається позиціонувати себе як центр православ’я - я хотів би нагадати, що нема там віри. Вони прийшли сюди вбивати нас, прийшли як антихристи. Людина, яка називає себе "російським патріархом", благословила вбивство українців", - додає Порошенко.

Він також переконаний, що цього року Українська церква отримає тисячі нових парафій. "Після перемоги ми розбудуємо квітучу, фантастичну, неймовірну Україну. З Божою допомогою. З нашою вірою. З нашою надією. З нашою величезною любов‘ю. Христос Воскрес!" - резюмував Порошенко.

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