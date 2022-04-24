Сім'я Порошенків привітала українців із Великоднем: молимося за перемогу добра над злом

"Я щиро вітаю з Великодніми святами тих, хто всю цю ніч молився. Ми, українці, молилися за перемогу добра над злом, за перемогу життя над смертю. Так, як учить нас Святе Писання", - сказав Порошенко після Всеношної служби.

Водночас, за його словами, зараз всіх українців турбує питання, коли буде наша перемога, коли закінчиться війна, коли Україна й українці зможуть повернутися до мирного життя і чому ворог пройшов до нас.

"Відповідь можна знайти у Священному Писанні. Зло намагається знищити нас. Зло ґвалтує наших жінок, вбиває наших дітей. Але добро і життя перемагає. Я твердо переконаний, що перемога буде за нами. І зараз, особливо цього року, Великдень набуває абсолютно неймовірних рис. Коли Росія намагається позиціонувати себе як центр православ’я - я хотів би нагадати, що нема там віри. Вони прийшли сюди вбивати нас, прийшли як антихристи. Людина, яка називає себе "російським патріархом", благословила вбивство українців", - додає Порошенко.

Він також переконаний, що цього року Українська церква отримає тисячі нових парафій. "Після перемоги ми розбудуємо квітучу, фантастичну, неймовірну Україну. З Божою допомогою. З нашою вірою. З нашою надією. З нашою величезною любов‘ю. Христос Воскрес!" - резюмував Порошенко.