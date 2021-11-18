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Семейный врач уволился: как об этом узнать и что делать

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Четверг 18 ноября 2021 19:08
Семейный врач уволился: как об этом узнать и что делать Что делать, когда семейный врач уволился (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Семейные врачи перед тем, как уволиться, предупреждают об этом своих декларантов, то есть тех, с кем подписали декларацию. Обычно вместо себя они предлагают своего коллегу.

Так, если человек соглашается, то подписывает новую декларацию. Новый семейный врач может работать в этой или в другой поликлинике, пишет helsi.me.

Также есть случаи, когда ни один из этих вариантов не подойдет.

Тогда в таком случае необходимо зайти на сайт helsi.me и просмотреть врачей в опции "Врач принимает декларации". Или же на главной странице портала найти раздел "Декларация с врачом".

Далее нужно выбрать врача, который вам понравился, и записаться к нему на прием и в назначенное время прийти с паспортом, идентификационным кодом и номером телефона.

Отмечается, что в процессе подписания декларации врач распечатает вам бумажный экземпляр декларации. Важно проверить, все ли данные указаны правильно и только тогда подписать декларацию. Также на приеме врач попросит подтвердить ваш профиль.

После этого необходимо зайти в приложение helsi.me и в разделе "Мой врач" убедитесь, что все оформлено правильно.

Ранее мы сообщали, что врачи назвали симптомы, при которых нужно срочно вызывать неотложную помощь.

Также мы писали, что нутрициолог назвала растение, полезное каждому.

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