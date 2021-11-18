Сімейний лікар звільнився: як про це дізнатися та що робити

Сімейні лікарі перед тим, як звільнитися, попереджають про цей своїх декларантів, тобто тих, з ким підписали декларацію. Зазвичай замість себе вони пропонують свого колегу.

Так, якщо людина погоджується, то підписує нову декларацію. Новий сімейний лікар може працювати в цій або в іншій поліклініці, пише helsi.me .

Також є випадки, коли жоден з цих варіантів людині не підійде.

Тоді в такому випадку необхідно зайти на сайт helsi.me і переглянути лікарів в опції "Лікар приймає декларації". Або ж на головній сторінці порталу знайти розділ "Декларація з лікарем".

Далі потрібно обрати лікаря, який вам сподобався, і записатися до нього на прийом і у визначений час прийти із паспортом, ідентифікаційним кодом та номером телефону.

Зазначається, що у процесі підписання декларації лікар роздрукує вам паперовий примірник декларації. Важливо перевірити, чи усі дані вказані правильно і тільки тоді підписати декларацію. Також на прийомі лікар попросить засвідчити ваш профіль.

Після того необхідно зайти в додаток helsi.me і в розділі "Мій лікар" переконайтеся, що все оформлено правильно.