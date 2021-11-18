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Сімейний лікар звільнився: як про це дізнатися та що робити

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Четвер 18 листопада 2021 19:08
Сімейний лікар звільнився: як про це дізнатися та що робити Що робити, коли сімейний лікар звільнився (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сімейні лікарі перед тим, як звільнитися, попереджають про цей своїх декларантів, тобто тих, з ким підписали декларацію. Зазвичай замість себе вони пропонують свого колегу.

Так, якщо людина погоджується, то підписує нову декларацію. Новий сімейний лікар може працювати в цій або в іншій поліклініці, пише helsi.me.

Також є випадки, коли жоден з цих варіантів людині не підійде.

Тоді в такому випадку необхідно зайти на сайт helsi.me і переглянути лікарів в опції "Лікар приймає декларації". Або ж на головній сторінці порталу знайти розділ "Декларація з лікарем".

Далі потрібно обрати лікаря, який вам сподобався, і записатися до нього на прийом і у визначений час прийти із паспортом, ідентифікаційним кодом та номером телефону.

Зазначається, що у процесі підписання декларації лікар роздрукує вам паперовий примірник декларації. Важливо перевірити, чи усі дані вказані правильно і тільки тоді підписати декларацію. Також на прийомі лікар попросить засвідчити ваш профіль.

Після того необхідно зайти в додаток helsi.me і в розділі "Мій лікар" переконайтеся, що все оформлено правильно.

Раніше ми повідомляли, що лікарі назвали симптоми, при яких потрібно терміново викликати невідкладну допомогу.

Також ми писали, що нутриціолог назвала рослину, корисну кожному.

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