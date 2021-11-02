Семейный врач отказывается прийти домой: к кому обращаться за помощью

В поселке Подгородная Николаевской области 61-летней женщине стало тяжело дышать, ее дочь несколько раз пыталась вызвать семейного врача на дом, но та отказывалась. Женщине вызывали 4 раза скорую помощь, и врачи говорили, что нужен осмотр семейного врача, который выпишет направление на анализы и на прием к узкому специалисту.

Об этом говорится в сюжете " Сніданку з 1+1 ".

Сама же женщина добраться к семейному врачу не могла. Кроме того, врач не хотела пообщаться с пациентом даже дистанционно, чтобы направить женщину на всеобщее обследование.

"Мы просили у нашего семейного врача, чтобы она дала хоть какое-то направление: поехать в больницу, сделать рентген, сдать кровь, анализы. Но она даже этого нам не дала", - жалуется дочь больной Анна Ткачева.

По словам Анны, ее мать не единственный пациент, к которому семейный врач отказывается ходить.

После обращения "Сніданку" Валентина Тарасовна попала в больницу. Но, долго ей там лежать не пришлось, поскольку она умерла через двое суток. По словам врачей, если бы женщина раньше получила помощь, то могла бы выжить.

Должен ли семейный врач ходить домой к маломобильным пациентам

Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак объяснила, что врач должен помочь пациенту, и прийти домой, если он сам не может прийти к врачу. Тем более, когда пациент обращается неоднократно.

Если семейный врач отказывается приходить, то нужно обращаться к его руководству. Это может быть это глава территориальной громады или департамент здравоохранения области.

Также Микичак советует звонить в колл-центр Минздрава по телефону 0 800 60 20 19.

Что делать, если семейный врач отказывается приходить домой (видео: YouTube)