У семейных врачей появятся новые функции: что изменится

В Украине у семейных врачей появятся новые функции и обязательства по отношению к своим пациентам. Теперь они будут обязаны звонить пациентам и рассказывать о вакцинации.
Соответствующий документ подписал министр Минздрава Виктор Ляшко.
Руководители областных подразделений по вопросам здравоохранения и региональные координаторы проведения вакцинации теперь будут обязаны:
Семейные врачи и терапевты должны будут теперь активизировать свои контакты с пациентами, звонить им и информировать о возможности вакцинации от коронавируса, а также сообщать о графике работы и местах расположения пунктов вакцинации.
Кроме того, семейным врачам добавили новую обязанность – напоминать своим пациентам о сроках повторной вакцинации.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам объяснили, какие побочные эффекты после вакцинации являются самыми опасными.
А также рассказывали о том, что делать украинцам, если в приложении не видно данных о вакцинации.