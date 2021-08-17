У сімейних лікарів з'являться нові функції: що зміниться

В Україні у сімейних лікарів з'являться нові функції та зобов'язання стосовно своїх пацієнтів. Тепер вони будуть зобов'язані дзвонити пацієнтам і розповідати про вакцинацію.

Керівники обласних підрозділів з питань охорони здоров'я та регіональні координатори проведення вакцинації тепер будуть зобов'язані:

Переглянути та продовжити графіки роботи пунктів вакцинації та центрів вакцинації з урахуванням можливостей роботи у зручний для населення час.

Організувати безперебійну роботу пунктів вакцинації, а також – роботу реєстратур і записів громадян на вакцинацію.

Не допускати закриття центрів вакцинації на вихідні.

Постійно інформувати про місця розміщення, графіки роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

Оптимізувати пункти вакцинації для проведення максимальної кількості щеплень в день (мінімальна потужність - 50 вакцинувань).

Сімейні лікарі та терапевти повинні будуть тепер активізувати свої контакти з пацієнтами, дзвонити їм і інформувати про можливість вакцинації від коронавірусу, а також повідомляти про графік роботи та місця розташування пунктів вакцинації.

Крім того, сімейним лікарям додали новий обов'язок – нагадувати своїм пацієнтам про терміни повторної вакцинації.