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Семейные врачи рассказали, как правильно купаться на Крещение: важно выбрать правильную обувь

Автор: Людмила Жукова

Совсем скоро украинцы будут отмечать праздник Крещения Христова. Очень много людей любят в этот день окунаться в водоемы. Но не всем это принесет здоровье, даже наоборот.

Как правильно окунаться в ледяную воду, чтобы не заболеть рассказали в Национальной службе здоровья.

Главные правила

Самое главное - это прежде всего проконсультируйтесь с лечащим врачом. Если врач не найдет противопоказаний, начинайте готовиться к погружению.

  • Закаляйтесь! Первые помощники – холодный душ и воздушные ванны.
  • Выбирайте для погружения оборудованный и безопасный участок водоема, откуда удобно выбираться.
  • Обуйте нескользкую обувь и по возможности защитите от воды голову.

  • Сделайте разминку, разогрейте тело.

  • В воде также активно двигайтесь.

  • Хорошо вытрите тело сухим полотенцем, оденьтесь и выпейте чего-нибудь теплого.

  • Не согревайтесь алкоголем!

  • Будьте осторожны, соблюдайте рекомендации врача и оставайтесь здоровыми!

Специалисты Минздрава напоминают, что купание в ледяной воде без подготовки не сможет укрепить и закалить организм. Такая процедура может навредить, если человек внезапно решает окунуться в прорубь.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский опроверг миф о закаливании.

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Крещение