Сімейні лікарі розповіли, як правильно купатися на Водохреще: важливо обрати правильне взуття

Головні правила

Найголовніше - це перш за все проконсультуйтеся з лікарем. Якщо лікар не знайде протипоказань, починайте готуватися до занурення.

Загартовуйтеся! Перші помічники - холодний душ і повітряні ванни.

Вибирайте для занурення обладнану і безпечну ділянку водойми, звідки зручно вибиратися.

Взуйте неслизьке взуття і по можливості захистіть від води голову.

Зробіть розминку, розігрійте тіло.

У воді також активно рухайтеся.

Добре витріть тіло сухим рушником, одягніться і випийте чогось теплого.

Не зігрівайтеся алкоголем!

Будьте обережні, дотримуйтесь рекомендацій лікаря і залишайтеся здоровими!

Фахівці МОЗ нагадують, що купання в крижаній воді без підготовки не зможе зміцнити і загартувати організм. Така процедура може нашкодити, якщо людина раптово вирішує зануритися в ополонку.