Семейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женой

Супруги в комбинезонах летчиков позируют перед объективом фотографа, а у пилота в руках его шлем.

Как видно на снимках, молодая защитница украинского неба уже скоро станет мамой. Пара нежно обнимается и целуется.

Военный летчик с беременной женой снялись в семейной фотосессии (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

"Несмотря на войну, развязанную рф против Украины, молодожены в ожидании рождения маленького чуда. Жизнь продолжается! Ведь каждый родившийся малыш - это счастье для родителей и будущее Украины. Собрав все силы, продолжаем нашу борьбу с врагом! Сохраним Украину для наших детей!" - подписаны снимки.

Семейная фотосессия пары - защитников украинского неба, которые ждут рождения ребенка (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Пользователи сети восхищаются добрыми семейными фото воина-пилота с женой, будущих родителей, и желают молодоженам мирного неба и небесного покровительства, здоровья и скорой победы.

Летчик ВСУ с молодой женой ждут ребенка (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Очень крутая фотосессия! Счастья вам и мирного неба!

Не переведутся в Украине летчики! Желаю счастья супругам!

Пусть небо Вас бережет

Божьей опеки вам и долгого счастливого века в мире и любви!

Счастливых и долгих лет вместе в свободной и цветущей Украине!

Сильных Ангелов, вам, дорогие! Мирного неба!

Действительно невероятно, так хорошо! Счастья, счастья и мира будущим родителям! И искренне желаю, чтобы их солнышко появилось уже в мирной Украине!

Фото: скрин комментариев facebook.com/MinistryofDefence.UA