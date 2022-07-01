Семейная пара защищает небо Украины и ждет ребенка: милые фото военного летчика с женой

Украинский военный летчик вместе с женой защищают родное небо от российских захватчиков. Молодожены сейчас ожидают рождения ребенка, и пара снялась в милой семейной фотосессии, которая восхитила сеть.
Семейные кадры опубликованы на Facebook-странице Минобороны Украины.
Супруги в комбинезонах летчиков позируют перед объективом фотографа, а у пилота в руках его шлем.
Как видно на снимках, молодая защитница украинского неба уже скоро станет мамой. Пара нежно обнимается и целуется.
Военный летчик с беременной женой снялись в семейной фотосессии (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
"Несмотря на войну, развязанную рф против Украины, молодожены в ожидании рождения маленького чуда. Жизнь продолжается! Ведь каждый родившийся малыш - это счастье для родителей и будущее Украины. Собрав все силы, продолжаем нашу борьбу с врагом! Сохраним Украину для наших детей!" - подписаны снимки.
Семейная фотосессия пары - защитников украинского неба, которые ждут рождения ребенка (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Пользователи сети восхищаются добрыми семейными фото воина-пилота с женой, будущих родителей, и желают молодоженам мирного неба и небесного покровительства, здоровья и скорой победы.
Летчик ВСУ с молодой женой ждут ребенка (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Фото: скрин комментариев facebook.com/MinistryofDefence.UA
Напомним, ранее мы рассказывали о еще одной семье, которая вместе дает отпор оккупантам - отец и сын защищают Украину в одном подразделении на одной "Гвоздике".
А также писали, как в Луганской области нацгвардеец из автомата АК-74 сбил российский дрон стоимостью в 10 миллионов гривен.