Сімейна пара захищає небо України і чекає на дитину: милі фото військового льотчика з дружиною

Український військовий льотчик разом із дружиною захищають рідне небо від російських загарбників. Молодята зараз чекають на народження дитини, і пара знялася в милій сімейній фотосесії, яка захопила мережу.

Льотчик ЗСУ з молодою дружиною чекають на дитину (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Користувачі мережі захоплюються добрими сімейними фото воїна-пілота з дружиною, майбутніх батьків, і бажають молодятам мирного неба та небесного заступництва, здоров'я та швидкої перемоги.

Сімейна фотосесія пари - захисників українського неба, які чекають на народження дитини (фото: Facebook.com/MinistryofDefence.UA)

"Попри війну, розв'язану рф проти України, молодята в очікуванні народження маленького дива. Життя триває! Адже кожне народжене маля - це щастя для батьків і майбутнє України Зібравши всі сили, продовжуємо нашу боротьбу з ворогом! Збережемо Україну для наших дітей!" - підписано знімки.

Як видно на знімках, молода захисниця українського неба скоро стане мамою. Пара ніжно обіймається та цілується.

Подружжя у комбінезонах льотчиків позує перед об'єктивом фотографа, а у пілота в руках його шолом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ще одну родину, яка разом дає відсіч окупантам - батько та син захищають Україну в одному підрозділі на одній "Гвоздиці".

А також писали, як у Луганській області нацгвардієць з автомата АК-74 збив російський дрон вартістю 10 мільйонів гривень.