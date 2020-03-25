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У родині Софії Ротару сталося горе: усі подробиці

STYLERЖиття    25.03.2020 - 13:45
У родині Софії Ротару сталося горе: усі подробиці
Софія Ротару повідомила про горе в родині (Колаж РБК-Україна)

Софія Ротару розповіла, що в її родину прийшло страшне горе

Софія Ротару повідомила про те, що в її родині сталося страшне горе – помер один з її близьких родичів. Подробиці артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Як розповіла Софія Ротару своїм шанувальникам в соціальній мережі, пішов з життя чоловік її молодшої сестри Лідії – Сергій Хлябич, відомий бізнесмен.

"Сьогодні зранку пішов з життя чоловік моєї сестри Лідії. Сумуємо та співчуваємо", - написала Софія Ротару.

Сергій Хлябич і Лідія Ротару прожили в шлюбі майже 40 років, у них народилася дочка, яку назвали на честь тітки – Софією. Дівчина почала свою сольну кар'єру під псевдонімом Sonya Kay. Хлябич – другий чоловік Лідії Ротару.

У родині Софії Ротару сталося горе: усі подробиці

Фото: instagram.com/sofiarotaru_music

Вони познайомилися під час спільної роботи в ансамблі "Черемош", де Хлябич грав на гітарі та був вокалістом, а пізніше став художнім керівником колективу. Пара одружилася в 1979 році та Сергій Хлябич пішов з музики й зайнявся бізнесом. У 1991 році у них народилася дочка Соня.

Варто відзначити, що Sonya Kay і її наречений запланували зіграти весілля в червні 2020 року. Захід збиралися відгуляти в Києві й на свято було запрошено майже 100 гостей. За попередніми підрахунками, весілля племінниці Ротару обійдеться в 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Софія Ротару порадувала фанатів теплими родинними фотографіями.

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