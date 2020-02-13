В семье Сергея Бабкина случилось горе: первые подробности (фото)

Сын Сергея Бабкина попал в больницу с тяжелой травмой. Супруга музыканта, Снежана Бабкина, не смогла сдержать слез и выбежала из больничной койки. Врачи диагностировали 13-летнему мальчику перелом руки.

В социальной сети Instagram супруга известного украинского музыканта Сергея Бабкина опубликовала историю, в которой рассказала о пребывании с сыном в травмпункте. Она призналась, что ее старший сын Артур на тренировке по футболу серьезно травмировал руку. После инцидента родители отвезли мальчика в больницу. Там 13-летнему футболисту предложили обезболивающие препараты, но он отказался и мужественно терпел, пока медики провели процедуру и наложили гипс.

Снежана призналась, что не смогла смотреть на это, не выдержала и вышла в коридор, где дала волю слезам.

"В этот момент мама, то есть я, встала и ушла. Честно говоря, вышла и стала плакать. Сережа говорит, ну что ты. Мальчик вырос. Просто очень чувствую детей", — рассказала Снежана Бабкина.

Артем Бабкин попал в больницу (фото: instagram.com)

Вместе с Сергеем они провели ночь в больнице с Артуром.

Напомним, Бабкины также воспитывают дочь Веселину и маленького Елисея.

До этого сообщалось, что ранее Сергей Бабкин с женой и сыном чуть не попал в аварию после концерта. Из-за дорожного инцидента едва не пострадал их младший сын Елисей.