В семье Камалии произошло горе, которое скрывали от певицы

Известная украинская певица Камалия рассказала о смерти своего любимого дяди Василия. Мужчина умер еще 8 мая, но родные артистки скрывали от нее эту трагическую новость из-за подготовки певицы к 10-й церемонии вручения премии YUNA-2021.

Об этом Камалия сообщила в Instagram .

"Вечная память, Царствие небесное, моему любимому и родному дяде Васе! Ушел в мир иной моей мамы родной брат, он был третьим по старшинству из 10 детей", - написала певица.

Дядя Камалии (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

О смерти родственника певице рассказали только вчера, 13 мая. А сегодня она срочно поехала в родной Чернигов на похороны.

"Вся семья, родные и близкие скрывали от меня эту горестную новость, для того, чтобы не сорвать мероприятие, зная мою эмоциональность", - призналась артистка.

Она также отметила выдержку и силу характера духа своей мамы и родственников, которые ничего не говорили о семейной трагедии несколько дней и держали все в себе.