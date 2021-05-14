У родині Камалії сталося горе, яке приховували від співачки

Відома українська співачка Камалія розповіла про смерть свого дядька Василя. Чоловік помер ще 8 травня, але рідні артистки приховували від неї цю трагічну новину через підготовку співачки до 10-ї церемонії вручення премії YUNA-2021.

Про це Камалія повідомила в Instagram .

"Вічна пам'ять, Царство Небесне, моєму коханому і рідному дядькові Васі! Пішов у інший світ моєї мами рідний брат, він був третім за старшинством з 10 дітей", - написала співачка.

Дядько Камалії (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Про смерть родича співачці розповіли тільки вчора, 13 травня. А сьогодні вона терміново поїхала до рідного Чернігова на похорон.

"Вся сім'я, рідні та близькі приховували від мене цю сумну новину, для того, щоб не зірвати захід, знаючи мою емоційність", - зізналася артистка.

Вона також відзначила витримку і силу характеру духу своєї мами і родичів, які нічого не говорили про сімейну трагедію кілька днів і тримали все в собі.