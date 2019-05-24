К семье готов: экс-холостяк сделал признание о личной жизни

Иракли Макацария, главный герой шестого сезона проекта Холостяк, откровенно рассказал о том, что творится в его личной жизни. Свой комментарий он дал изданию Clutch.

Макацария, грузинский шоумен и продюсер, стал главным героем проекта Холостяк в шестом сезоне. После окончания проекта у него завязались отношения с 22-летней студенткой Аленой Лесык. Пара не продержалась вместе и года, так как интерес угас, и они расстались.

После расставания с Аленой, 34-летнего Макацарию неоднократно видели в компании различных красавиц. Однако на вопросы журналистов Холостяк отвечал, что это коллеги или близкие подруги.

Иракли Макацария (facebook.com/irakli.makatsaria)

Сейчас Иракли Макацария снова возглавил список самых популярных женихов Украины и Грузии и как он сам признался, сейчас он готов к семейным отношениям.

"Пока все спокойно. Я холостяк. Но к семье я готов уже давно. Есть большое желание. И надеюсь в скором будущем оно осуществится", - рассказал Иракли Макацария.

Иракли Макацария (facebook.com/irakli.makatsaria)

Напомним, ранее мы писали о том, что бывшая участница Холостяка сделала громкое признание о Добрынине и сообщила, что знакома с Иракли Макацарией.

А также мы рассказывали о том, что стало известно, кого из девушек Никита Добрынин выберет в финале проекта.