В сельской школе "влиятельная" учительница унижает детей из бедных семей. Мама ученика вопит от безысходности

По словам матери, учительница годами унижает детей и не несет за это никакого наказания. Женщина спрашивает, куда обращаться, чтобы сломать эту систему.

"Что делать, когда учитель годами унижает детей? Куда обращаться, когда это маленькое село со своими правилами и законами, где никому нет к тебе дела, где ты играешь в ту игру, в которую тебе сказали, а если выражаешь свое мнение, то тебя уничтожают. Как сломать эту систему?" - написала в отчаянии женщина.

Детали скандала

Семья живет на границе с Россией в небольшом селе на Глуховщине. Тут нет возможности выбрать другую школу и учителя. Педагог Смык Вера Александровна постоянно издевается над ученицей за то, что та из бедной семьи. Она считает таких детей людьми "второго сорта"

"В течение нескольких лет она на постоянной основе унижала моего ребенка, то ей не понравилось, как мой ребенок одет, то у него прическа не такая, то она вообще какой-то не такой ребенок", - написала мама девочки.

Женщина не выдержала и пошла в школу разобраться к директору, но после этого учительница не прекратила издевки, а еще больше начала унижать ребенка.

Директор выставил мать за дверь и посмеялся.

"На этом разговоры с администрацией школы закончились, а вот издевательства так и остались и даже хуже стало... Дело в том, что этот недоучитель проработала в школе всю жизнь и из года в год она выбирала себе новую жертву", - добавила мать.

Учительница имеет влияние

Как оказалось, учительница имеет влияние в учебном заведении. Дело в том, что ее муж бывший директор школы в которой она работала, а сейчас ту школу закрыли и она перешла в нашу и продолжает свою деятельность.

В районном центре у нее у администрации есть родственники, постоянно прикрывали все ее дела, если это выходило за пределы школы.

Мать ученицы очень угнетена и спрашивает, неужели "бедность это приговор".

В комментариях пользователи посоветовали женщине обратиться на номер 1545 (правительственная горячая линия).