Учительница начальных классов в Обухове избивает детей на уроках: родителей уговаривали молчать

В одной из школ Обухова Киевской области разразился грандиозный скандал. Учительница младших классов регулярно избивала детей на уроках. А родителям, которые об этом узнали, рекомендовали молчать и никуда не обращаться.

Детей избивают уже не первый год

Педагог обуховского лицея № 4 Лариса Михайловна ударила первоклассника головой об парту, еще одного ребенка била по рукам. Это произошло еще в прошлом году, но в школе инцидент просто замяли.

Администрация школы просила родителей никуда не обращаться, а школьный психолог учила детей не рассказывать дома о конфликтах.

На следующий год ситуация повторилась и пострадал второклассник. Он растет без матери и отца, его воспитанием занимается бабушка Екатерина. Женщина рассказала, что учительница так била ребенка, что у него во рту было полно крови.

"Я сразу же там в вестибюле ему так вывернула губу, а там побито зубами", - сообщила бабушка второклассника.

Женщина попыталась поговорить с учительницей по телефону, но та начала истерически кричать в ответ. В школе огласки не хотели и начали просить бабушку никуда не сообщать об инциденте.

"Она начала меня просить не идти никуда, мол, мы все устроим. И Виктория Михайловна начала просить, и секретарша. Нет, говорю, я пойду", - рассказала бабушка Димы.

Оказалось, что Дима не единственный, кто пострадал от рук учительницы. Дети в классе регулярно получают пинки, унижение и жестокость. Они постоянно жалуются и даже отказываются ходить в школу.

Мама другого второклассника после жалоб сына пришла в школу и слушала под дверями кабинета, как проходят уроки. Она была шокирована тем, что происходит и услышала, как психолог уговаривает детей не рассказывать об инцидентах родителям.

Что говорит директор школы

Руководитель учебного заведения заявила, что у психолога был урок-игра, где с детьми говорили о друзьях, дружбе и секретах, которые нельзя рассказывать. Якобы — это специальная программа для всей начальной школы.

Родители начали объединяться и написали заявление о булинге в администрацию школы и в полицию.

"Конечно, ситуация абсолютна недопустима для образовательного учреждения и, как только было обращение родителей, мы, согласно законодательству, созвали комиссию нашу школьную, пригласили всех участников, тех людей, которые были указаны в этом заявлении, собрали у них все показания. Что могли на уровне школы, мы сделали", - заявила директор школы Виктория Марченко.

А вот скандальный педагог все это время продолжает работать в школе, хотя ее могли уволить или хотя бы отстранить от работы.

Юристы утверждают, что за жестокое обращение с детьми директор имеет все полномочия уволить педагога за аморальное поведение.

И, если директор этого не делает, значить покрывает жестокое обращение и булинг.

Что делать родителям в такой ситуации

Эксперты объяснили, что в подобных ситуациях нужно общаться со школой и управлением образования исключительно в письменной форме. В таком случае ответы на заявления обязаны предоставить в письменной форме.

Разговоры устные родителей с директором и учителем обычно ничем не заканчиваются. Ситуацию пытаются замять. А потом родителям трудно доказать, что они куда-то обращались.

К детям нужно обязательно прислушиваться и сразу реагировать, если у них изменилось поведение, спрашивать о том, что происходит в школе.

Как родителям защитить детей от избиения в школе