Село или город? Где выгоднее покупать продукты

В селе продукты можно купить в ближайшем сельмаге, на рынке (который проводится примерно раз в неделю), а можно вырастить самому. А в городе - в супермаркете, магазинчике рядом, рынке.

Мясо

Главный источник мяса в селе - это свинина. На рынке цены на этот продукт не дешевле, чем в городе.

Обрезки на фарш будут стоить 130 грн/кг

Ошеек - 180 грн/кг

Лопатка или бедро - 150 грн/кг

Сало - 150-180 грн/кг

В супермаркете большого города цены на мясо варьируются от 145 до 175 грн/кг.

Скриншот: цены на свинину в Ашане

Конечно, поросенка можно вырастить самому. На это уйдет год, если не ускорять добавками (качество мяса тогда под вопросом). Но учтите, что животное надо кормить той же картошкой, которую вам надо или купить или вырастить.

Овощи

Овощи в деревне преимущественно выращены на своем огороде, хотя на рынках и в магазинах их также продают. Цены особо не отличаются от городских.

Например, за кило перца "болгарского" на сельском рынке просят 70 грн. А в супермаркетах сладкий овощ стоит почти 90 грн. Это, конечно, дешевле, но сильно сэкономить именно на покупке овощей вам не удастся.

Скриншот: цены на сладкий перец в Метро

Дешевле вырастить самому (но учтите стоимость труда, удобрения, воды и тому подобное). Еще можно купить "у людей". Например, за кило картофеля попросят оптом от 5 грн/кило, в городе - от 10 грн/кило. При этом качество овоща от людей будет выше - картофель будет крупнее, и вам отберут лучшие клубни.

Бакалея

Сахар в сельском магазине будет стоить около 38 грн/кило, на выездном рынке - 34 грн/кило, а в городском супермаркете кило сахара можно купить за 31-33 грн/кг.

Гречка на рынке в селе имеет круглую цену - 100 грн/кг. Тогда как в супермаркете на вес кило крупы будет стоить от 91 грн/кг.

Скриншот: цены на гречку в Ашане

Рисовая крупа на сельском рынке стою от 70 грн/кг, тогда как в супермаркете можно кило круглого белого риса купить за 60 грн/кг.

Макароны на вес (типа "спираль") в сельском магазине будут стоить 23 грн/кг, в супермаркете большого города почти столько же - 24 грн/кг.

* Сравнение цен сделано в городе Киеве и селе в Черниговской области по состоянию на начало сентября 2022.