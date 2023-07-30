Селищ міського типу більше не буде? Для українців підготували масштабні зміни

Які зміни запроваджує цей законопроєкт

Ухвалений законопроєкт в Україні передбачає наступні зміни:

визначення "селище міського типу" анулюють

введуть визначення "поселення" - компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення

містом вважатиметься населений пункт із компактною багатоповерховою забудовою та населенням не менше 10 тис. осіб

селищем вважатиметься населений пункт із садибною забудовою та населенням понад 5 тис. осіб

селом будуть вважатися населені пункти із садибною забудовою та населенням менш ніж 5 тис. осіб

як тільки закон набуде чинності, "міста обласного та районного значення" вважатимуться просто містами, а колишні селища міського типу стануть "селищами".

"Поселення можуть стати основою для села, селища чи міста або частини якогось населеного пункту. Тому, мешканці смт, не дивуйтеся, як за пару місяців ви вже житимете у поселеннях", - зазначила нардепка Ірина Геращенко.

Зазначимо, що Закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування. Важливо, що всі міста, які на цей момент вже мали цей статус, збережуть його автоматично.

Інфографіка decentralization.gov.ua

Додамо, що в законі не прописано, що буде з "простими" селищами. Остаточну версію документа ще не опублікували - поки є редакція, підготовлена перед голосуванням.

У законопроєкті також прописали умови ліквідації населених пунктів. Це може відбутися, якщо у ньому нема зареєстрованих (задекларованих) місць проживання (перебування) людей протягом трьох років з моменту зняття з реєстрації останнього мешканця. Також населені пункти будуть ліквідовуватись, якщо вони повністю входитимуть до складу іншого населеного пункту.