Селищ міського типу більше не буде? Для українців підготували масштабні зміни

В Україні 28 липня ухвалили законопроєкт, який передбачає запровадження певних змін для мешканців селищ міського типу. Ці нововведення потрібні, аби прибрати радянський адміністративно-територіальний поділ, який діє з 1981 року.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Ухвалений законопроєкт в Україні передбачає наступні зміни:
"Поселення можуть стати основою для села, селища чи міста або частини якогось населеного пункту. Тому, мешканці смт, не дивуйтеся, як за пару місяців ви вже житимете у поселеннях", - зазначила нардепка Ірина Геращенко.
Зазначимо, що Закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування. Важливо, що всі міста, які на цей момент вже мали цей статус, збережуть його автоматично.
Додамо, що в законі не прописано, що буде з "простими" селищами. Остаточну версію документа ще не опублікували - поки є редакція, підготовлена перед голосуванням.
У законопроєкті також прописали умови ліквідації населених пунктів. Це може відбутися, якщо у ньому нема зареєстрованих (задекларованих) місць проживання (перебування) людей протягом трьох років з моменту зняття з реєстрації останнього мешканця. Також населені пункти будуть ліквідовуватись, якщо вони повністю входитимуть до складу іншого населеного пункту.
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