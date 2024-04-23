Селін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесії

Селін Діон показалась у новій фотосесії

Селін стала головною героїнею травневого номера французького Vogue. Жінка прикрасила обкладинку журналу та знялася у розкішній та дуже відвертій фотосесії, автором цих шедевральних кадрів стала Касс Берд.

Відома та навіть легендарна співачка показала фото у сукні з пишним коміром від бренду TAG, колготках від Calzedonia та доповнила образ каблучкою від Van Cleef & Arpels.

Далі Діон постала перед об’єктивом в довгому пальті з вовни мериноса. Її яскравий образ доповнили туфлі з лакованої шкіри від бренду ALAÏA та досить масивний браслет від Pyramine.

Але найбільшу увагу пригорнули фото, де Селін Діон постала майже без одягу. Вона приміряла сорочку з бавовни на голе тіло та трикотажну міні-спідницю від Balenciaga.

Селін Діон у новій фотосесії (фото: instagram.com/voguefrance)

"Для мене велика честь взяти участь у фотосесії для Vogue France. Я дуже пишаюся тим, що у 55 років мене попросили розкрити свою красу. А що таке краса? Краса - це ти, це я, це те, що всередині, це наші мрії. Сьогодні я жінка, яка відчуває себе сильною і позитивною", - каже Діон.

Нагадаємо, що минулого грудня Діон повідомила, що у неї діагностували синдром м’язової скутості. Попри це, співачка не втрачає надії що їй все ж таки вдасться вилікуватися та продовжити свою співочу кар’єру. А також про Селін Діон знімуть документальний фільм.