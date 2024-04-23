UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Селін Діон показала спокусливі кадри з нової фотосесії

Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)
Автор: Юлія Любченко

Селін Діон після довгої відсутності в інформаційному просторі, яскраво повернулась до публіки за допомогою нової фотосесії.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільні дописи Діон та французького Vogue в Instagram.

Селін Діон показалась у новій фотосесії

Селін стала головною героїнею травневого номера французького Vogue. Жінка прикрасила обкладинку журналу та знялася у розкішній та дуже відвертій фотосесії, автором цих шедевральних кадрів стала  Касс Берд. 

Відома та навіть легендарна співачка показала фото  у сукні з пишним коміром від бренду TAG, колготках від Calzedonia та доповнила образ каблучкою від Van Cleef & Arpels.

Далі Діон постала перед об’єктивом в довгому пальті  з вовни мериноса. Її яскравий образ доповнили туфлі з лакованої шкіри від бренду ALAÏA та досить масивний браслет від Pyramine.

Але найбільшу увагу пригорнули фото, де Селін Діон постала майже без одягу. Вона приміряла сорочку з бавовни на голе тіло та трикотажну міні-спідницю від Balenciaga.

Селін Діон у новій фотосесії (фото: instagram.com/voguefrance)

"Для мене велика честь взяти участь у фотосесії для Vogue France. Я дуже пишаюся тим, що у 55 років мене попросили розкрити свою красу. А що таке краса? Краса - це ти, це я, це те, що всередині, це наші мрії. Сьогодні я жінка, яка відчуває себе сильною і позитивною", - каже Діон.

Нагадаємо, що минулого грудня Діон повідомила, що у неї діагностували синдром м’язової скутості. Попри це, співачка не втрачає надії що їй все ж таки вдасться вилікуватися та продовжити свою співочу кар’єру. А також про Селін Діон знімуть документальний фільм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиСпівачкаЗірки