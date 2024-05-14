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У Селидовому триває видача гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова

У Селидовому триває видача гуманітарної допомоги від Фонду Ахметова  (фото: прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до Селидового 4 тисячі продуктових наборів у Селидове, що на Донеччині. Видачі тривають.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

У складі кожного набору - продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.   

З початку повномасштабної війни фонд спрямував понад 348 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. 

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU

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Гуманітарна допомога