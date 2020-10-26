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Съела торт с "сюрпризом" и оказалась в больнице: врачи едва спасли 7-летнюю девочку

Автор: Анна Шиканова

В кусочке декора к торту кондитеры оставили кусок проволоки

В Дрогобыче Львовской области 7-летняя девочка отведала праздничный торт и оказалась в больнице. Врачам пришлось провести экстренную операцию, чтобы спасти ребенка.

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Как оказалось, в кусочке торта – фигурке маршмеллоу, оказался кусок проволоки. И ребенок проглотил его вместе с угощением. Проволока застряла в горле и ребенку сразу стало плохо. Детали рассказали на странице Детской клинической больницы Охматдит в Facebook.

"В горле ребенка застряла проволока, которой изобретательные кондитеры прикрепили фигурки кошечки из маршмеллоу к торту. Девочка съела котика вместе с проволокой, а доставали ее наши ЛОРы. Семилетняя девочка из Дрогобыча попала к нам по направлению от районного ЛОРа. Заведующему передали рентген-снимки ребенка. Сомнений не было – в горле ребенка четко видно постороннее тело", - сказано в сообщении.

Утром малышку прооперировали, так как иначе достать проволоку было невозможно. Как объяснили врачи, операция была сложной, пришлось применить наркоз и особенную методику.

Кроме того, выяснилось, что мама малышки пыталась самостоятельно достать предмет, но сделала только хуже – проволока зашла еще глубже в ткани. Врачам удалось ее достать щипцами, без дополнительных надрезов и спасти девочку.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи рассказали, какие анализы нужно сдавать ежегодно.

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