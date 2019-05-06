Сел с огоньком: сотрудники аэропорта ржали с катастрофы Superjet в Шереметьево (видео)

Катастрофа Superjet в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, обрастает скандалами. Один из них связан с реакцией сотрудников аэропорта, которые дико хихикали с аварийной посадки самолета.

Как видно на видео, которое появилось в сети, молодой парень в белой рубашке и темном пиджаке снимает на телефон со служебного монитора момент, когда охваченный огнем самолет приземляется.

"Нормально сел, с огоньком!" - звучит голос за кадром.

После этих циничных слов присутствующие в рубке разразились громким смехом.

Реакция сотрудников Шереметьево на катастрофу Sukhoi Superjet 100

Пользователи сети пришли в ярость от такой реакции сотрудников московского аэропорта на трагедию.

Тотальная деградация...

Лучше бы плакали, а не хихикали!

Мне их жаль! От этого диагноза нет лечения! Отмороженные...

Фамилии и имена хихикающих в студию!

М*скалі тупі... Ржуть на горі інших... Нація імб*цилів...

Так и снимали под хохот... Это же сказочная страна...

Либо это профдеформация, как у врачей, либо скоро кого-то уволят.

Скриншот комментариев

Тем временем один из депутатов российской Думы призвал придать огласке жадность людей, спасавших вещи из горящего самолета Sukhoi Superjet 100.

"Если человек в трезвом уме и твердой памяти осознает, что кто-то сзади него может задохнуться или получить ожоги, и при этом спасает свои вещи - это очень печально и позорно", - сказал Анатолий Выборный в комментарии росСМИ.

Видео 18+

Видео с салона самолета Sukhoi Superjet 100

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100

Также с трагедией в Шереметьево опозорился главный телеканал Кремля - "Первый канал". Так, в программе "Время" в 21:00 (спустя 2,5 часа после катастрофы) ведущий сообщил о катастрофе, унесшей жизни десятков людей, лишь на пятой минуте - после длинного сюжета о Венесуэле.