Сел с огоньком: сотрудники аэропорта ржали с катастрофы Superjet в Шереметьево (видео)

Сотрудники аэропорта смеялись над смертельной посадкой Superjet в Шереметьево
Катастрофа Superjet в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек, обрастает скандалами. Один из них связан с реакцией сотрудников аэропорта, которые дико хихикали с аварийной посадки самолета.
Как видно на видео, которое появилось в сети, молодой парень в белой рубашке и темном пиджаке снимает на телефон со служебного монитора момент, когда охваченный огнем самолет приземляется.
"Нормально сел, с огоньком!" - звучит голос за кадром.
После этих циничных слов присутствующие в рубке разразились громким смехом.
Реакция сотрудников Шереметьево на катастрофу Sukhoi Superjet 100
Пользователи сети пришли в ярость от такой реакции сотрудников московского аэропорта на трагедию.
Скриншот комментариев
Тем временем один из депутатов российской Думы призвал придать огласке жадность людей, спасавших вещи из горящего самолета Sukhoi Superjet 100.
"Если человек в трезвом уме и твердой памяти осознает, что кто-то сзади него может задохнуться или получить ожоги, и при этом спасает свои вещи - это очень печально и позорно", - сказал Анатолий Выборный в комментарии росСМИ.
Видео 18+
Видео с салона самолета Sukhoi Superjet 100
Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100
Также с трагедией в Шереметьево опозорился главный телеканал Кремля - "Первый канал". Так, в программе "Время" в 21:00 (спустя 2,5 часа после катастрофы) ведущий сообщил о катастрофе, унесшей жизни десятков людей, лишь на пятой минуте - после длинного сюжета о Венесуэле.