Сєл с огоньком: співробітники аеропорту іржали з катастрофи Superjet в Шереметьєво (відео)

Катастрофа Superjet в Шереметьєво, в результаті якої загинула 41 людина, обростає скандалами. Один з них пов'язаний з реакцією співробітників аеропорту, які дико сміялися з аварійної посадки літака.

Як видно на відео, яке з'явилося в мережі, молодий хлопець у білій сорочці та темному піджаку знімає на телефон зі службового монітора момент, коли охоплений вогнем літак приземляється.

"Нармально сєл, с огоньком!" - звучить голос за кадром.

Після цих цинічних слів присутні в рубці вибухнули гучним сміхом.

Реакція співробітників Шереметьєво на катастрофу Sukhoi Superjet 100

Користувачі мережі прийшли в лють від такої реакції співробітників московського аеропорту на трагедію.

Тотальна деградація...

Краще б плакали, а не сміялися!

Мені їх шкода! Від цього діагнозу немає лікування! Відморожені...

Прізвища та імена хіхікающих в студію!

М*скалі тупі... Ржуть на горі інших... Нація імб*цилів...

Так і знімали під регіт... Це ж казкова країна...

Або це профдеформація, як у лікарів, або скоро когось звільнять.

Скріншот коментарів

Тим часом один з депутатів російської Думи закликав надати розголосу жадібність людей, які рятували речі з палаючого літака Sukhoi Superjet 100.

"Якщо людина в тверезому розумі й твердій пам'яті усвідомлює, що хтось позаду неї може задихнутися або отримати опіки, і при цьому рятує свої речі - це дуже сумно і ганебно", - сказав Анатолій Виборний у коментарі росЗМІ.

Відео 18+

Відео з салону літака Sukhoi Superjet 100

Відео катастрофи Sukhoi Superjet 100

До слова, з трагедією в Шереметьєво зганьбився головний телеканал Кремля - "Перший канал". Так, у програмі "Время" о 21:00 (через 2,5 години після катастрофи) ведучий повідомив про катастрофу, що забрала життя десятків людей, лише на п'ятій хвилині - після довгого сюжету про Венесуелу.