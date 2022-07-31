Как за секунды откупорить бутылку вина без штопора: три проверенных способа

Отдыхая где-то на природе или даже дома, может быть такое, что под рукой нет штопора. К счастью, существует много креативных способов откупорить бутылку благодаря подручным вещам или даже голыми руками.

Читайте об оригинальных способах открытия бутылочки вина в нашем материале Styler ниже.

Нож и вилка

С помощью этих обычных кухонных приборов, довольно легко и просто открыть бутылку вина.

Для этого вам надо погрузить лезвие ножа в пробку на 2-3 сантиметра, затем просунуть лезвие сквозь зубчики вилки.

Советуем начинать выкручивать пробку благодаря вилке начиная от горловины бутылки под небольшим углом.

Способ открытия (фото: Telegram)

"Железный палец"

Для того чтобы выпить вина, не обязательно доставать пробку, ведь ее можно просунуть в середину. Конечно, задача не очень сложная, если вы имеете при себе ключи или другой предмет, которым можно протолкнуть пробку.

Но если у вас ничего нет, попробуйте протолкнуть пробку пальцем. Сначала вам может показаться, что это невозможно, но поверьте, приложив достаточно усилий, у вас непременно получится!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фольга для кухни может упростить вашу жизнь: 8 способов применения

Мужчины точно справятся со способом "Железный кулак" (фото: freepik)

"Веселый башмак"

Если уж совсем ничего нет под рукой, а "железным пальцем" вы не обладаете, то на помощь придет обувь, которая на вас обута.

Надо поставить бутылку в ботинок и придать этой конструкции горизонтальное положение. Далее следует крепко взять бутылку рукой и наносить резкие удары поверхностью обуви о твердый предмет, будь то дерево, стена или что-то еще.

Благодаря давлению, которое создается в середине, желанное вино будет с каждым ударом все ближе.

Надеемся наши советы вам когда-нибудь пригодятся, потребляйте ответственно и будьте здоровы!