Эти секреты шеф-поваров раскрывают только в кулинарных школах: запомните их!

Секрет идеального стейка больше не секрет

Чтобы получить самый лучший стейк, запомните одно важное правило: никогда не жарьте мясо сразу из холодильника. Оставьте его на час-два "прогреться" при комнатной температуре и тогда мясо будет готовиться равномерно. Так вы получите стейк любимой прожарки. А для красивой корочки просто промокните мясо перед готовкой бумажным полотенцем.

Как сделать мясо сочным

Пересушить курицу или нежирную свинину очень просто, ведь готовятся они довольно долго. Но есть интересный прием - мясо нужно вымочить предварительно в рассоле (на 1 литр воды 1/4 стакана соли, при желании можно добавить сахара - получится маринад). Мясо нужно полностью погрузить в жидкость полностью и поставить в холодильник (время вымачивания - на 1 кг мяса 1 час, но не более 8 часов и не менее получаса).

Специи станут суперароматными

Чтобы пряность, например, черный перец или тмин, полностью отдала свой вкус блюду, ее обязательно нужно прогреть на сухой сковороде, а затем растолочь. Лучше всего - в каменной ступке. Если речь идет о перце, то конечно же нужно использовать "горошек" - свежеподсушенный и свежесмолотый.

Воздушная выпечка

Для идеального теста нужно помнить про одно простое правило: масло и яйца должны переночевать при комнатной температуре.

Жарим филе рыбы с хрустящей корочкой

Для филе белой рыбы нужно использовать... майонез. Лучше, конечно - домашний. Возьмите кулинарную кисть, окуните кончик в соус и легкими движениями нанесите на рыбу. После этого - сразу на гриль. Румяная хрустящая корочка вам гарантирована.

Мясо на сковороде - без масла

Чтобы избежать лишнего масла при жарке мяса, но в то же время получить корочку на стейке, сначала положите кусок на сковороду стороной с прослойкой жира. Это сделает мясо только вкуснее.

Тайна нежнейшей пюрешки раскрыта

Перед тем как превратить отварной картофель в пюре, его нужно тщательно просушить. Для этого бросьте готовые овощи на сухую горячую сковороду и подержите до тех пор, пока не испарится оставшаяся вода. Важно, чтобы клубни не начали поджариваться. После этого приступайте к приготовлению пюре, добавляя то, что вы любите - масло, молоко, специи.