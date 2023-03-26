Секрети ідеальної паски: найпростіший рецепт від Дарії Цвєк, який вдасться навіть новачкам (відео)

Секрети ідеальної паски

"Я вважаю, що це найлегша, найзрозуміліша і найпростіша у виконанні паска. За цим рецептом сміливо можуть готувати навіть ті, хто цьогоріч вирішив спекти свою першу дебютну паску. Результат вас гарантовано порадує. Адже за 60 років, відколи був опублікований цей рецепт, таку паску встигли спекти мільйони українських господинь. І висновок у всіх один - вона чудова: пухка як хмаринка, ніжна та волога водночас, волокниста і дуже ароматна", - говорить кулінарка.

Кравецька у відео розповіла усі сучасні нюанси випікання паски за цим давнім рецептом. Адже з часом змінилися деякі продукти та їхня якість. Зокрема господиня радить додавати трішки більше цукру, ніж це було в оригінальному рецепті.

Інгредієнти:

200 мл молока

145 г цукру

20 г ванільного цукру

30-35 г осмотолерантних дріжджів

5 жовтків

1 г солі

450-500 г борошна

100 г масла

100 г родзинок - краще суміш

1 ч. л. апельсинової цедри

150-200 мл солодкого червоного вина

Крім того:

1 жовток

1 ст.л. молока

2 ст. л. смальцю

Як приготувати

Змішайте 200 мл теплого молока, розігрітого до температури не вище 37 градусів, 10 грамів цукру та 30-35 г дріжджів. Додайте 60-70 г борошна й перемішайте до однорідності - маса має вийти як рідка сметана. Залиште опару на 15-20 хвилин у теплому місці.

Тоді 5 жовтків сполучіть із 135 г цукру, 20 г ванільного цукру та 1 г солі. Тоді додайте до жовткової маси опару.

Вмішуйте борошно частинами і перемішуйте до однорідності. Борошно заздалегідь двічі просійте. Накрийте тісто рушником і залиште у теплому місці на 30 хв. Тоді частинами додавайте решту борошна.

Влийте до тіста розтоплене масло і домісіть тісто. Додайте цедру, розтерту із 10 г цукру. І лише на цьому етапі додайте родзинки (попередньо їх слід замочити у червоному вині). Тісто залиште на 1-1,5 год у теплі. Воно має збільшитись вдвічі.

Підготуйте форми для випікання. Викладайте тісто на 1/3 об'єму форми. Відправте у тепле місце на 1 год.

Для змащування паски збийте яйце із 10 мл молока.

Випікайте за температури 180 градусів 50 хв.