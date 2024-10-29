Секрети ідеального звуку та картинки. 6 пристроїв, які допоможуть вам зробити якісний стрим у грі

Щоб створити якісний ігровий стрим, важливі не тільки ваші навички та захоплюючий контент, але й техніка, яка зробить трансляцію, що по-справжньому запам'ятовується.

Про 6 пристроїв, які зроблять вашу трансляцію бездоганною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget .

RØDE NT-USB+ Condenser Microphone

Це професійний USB-мікрофон, розроблений для запису звуку студійної якості, що ідеально підходить для подкастів, потокової передачі та озвучування. Він має кардіоїдну діаграму спрямованості, яка мінімізує шум фону і захоплює чистий, сфокусований звук спереду.

Завдяки оновленому підсилювачу та вдосконаленій цифровій обробці сигналу він також забезпечує плавний та природний звук.

Мікрофон оснащений поп-фільтром, штативом і знімним кабелем USB-C, що робить його більшою частиною пристроїв. Його компактна та міцна конструкція робить його придатним як для стаціонарних, так і для мобільних установок.

Beyerdynamic DT 900 Pro X Open-Back

Це професійні навушники відкритого типу, розроблені для відомості та майстерингу, відомі своїм природним та детальним звучанням. Вони використовують драйвери STELLAR.45, які забезпечують високу роздільну здатність звуку в широкому діапазоні частот, що ідеально підходить для критичного прослуховування.

Відкрита конструкція створює простору звукову сцену, дозволяючи отримати більш захоплюючі враження. Вони оснащені зручними змінними амбушюрами та міцним оголов'ям, що забезпечує тривале використання у студійних умовах. Завдяки низькому опору вони добре працюють як на професійних, так і портативних аудіопристроях.

Logitech Brio 500

Logitech Brio 500 - це компактна веб-камера з високою роздільною здатністю, що забезпечує якість відео 1080p з такими функціями, як HDR та RightLight 4, для регулювання освітлення в різних умовах. Вона включає мікрофони з шумозаглушенням для більш чіткого звуку і регульоване кріплення для гнучкого позиціонування.

Розроблена як для роботи, так і для ігор, вона має функції забезпечення конфіденційності, такі як вбудований чохол та програмні елементи керування. Brio 500 підключається через USB-C та сумісна з більшістю платформ для відеоконференцій. Вона підходить для професіоналів, яким потрібна надійна камера для віртуальних зустрічей.

Logitech Litra Glow

Logitech Litra Glow – це компактний портативний світильник для потокової передачі та відеодзвінків, розроблений для забезпечення м'якого природного освітлення, що зменшує різкі тіні. Він оснащений регульованими налаштуваннями яскравості та колірної температури, що дозволяє персоналізувати умови освітлення.

Його інноваційна технологія "TrueSoft" забезпечує рівномірне освітлення, покращує тони шкіри та зменшує відблиски. Він постачається з USB-підключенням, що спрощує його живлення, та регульованим кріпленням для монітора, яке підходить для більшості екранів.

Litra Glow підходить для створення професійних світлових установок для створення контенту та онлайн зустрічей.

Elgato Stream Deck +

Цей пристрій являє собою панель управління, що настроюється, розроблену для стримерів, творців відео і професіоналів, які хочуть автоматизувати повторювані завдання. Він включає комбінацію налаштованих РК-кнопок, ручок і сенсорної смуги, що дозволяє користувачам керувати широким спектром функцій, від запуску додатків до налаштування звуку.

Stream Deck легко інтегрується з популярним програмним забезпеченням для потокової передачі та може бути запрограмований для складних робочих процесів, підвищуючи продуктивність. Він сумісний із plug-and-play, підключається через USB і поставляється з настільною підставкою для легкого доступу.

SecretLab Titan Evo

SecretLab Titan Evo - ергономічне ігрове крісло, відоме своєю міцною конструкцією та підтримуючим дизайном, розраховане на довгий час використання. Воно оснащено багатошаровою пінною підкладкою, системою підтримки попереку, що настроюється, і магнітною подушкою для голови з піни.

Завдяки варіантам з різними типами та розмірами оббивки воно підходить для користувачів з різною статурою та уподобаннями. Механізм відкидання крісла та регульовані підлокітники забезпечують максимально персоналізоване сидіння. Воно широко вважається одним із найзручніших крісел як для геймерів, так і для професіоналів, що працюють вдома.