Секреты идеального звука и картинки. 6 устройств, которые помогут вам сделать качественный стрим в игре

Чтобы создать качественный игровой стрим, важны не только ваши навыки и увлекательный контент, но и техника, которая сделает трансляцию по-настоящему запоминающейся.

Про 6 устройств, которые сделают вашу трансляцию безупречной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget .

RØDE NT-USB+ Condenser Microphone

Цена: от 7488 гривен

Это профессиональный USB-микрофон, разработанный для записи звука студийного качества, идеально подходящий для подкастов, потоковой передачи и озвучивания. Он имеет кардиоидную диаграмму направленности, которая минимизирует фоновый шум и захватывает чистый, сфокусированный звук спереди.

Благодаря обновленному предусилителю и усовершенствованной цифровой обработке сигнала он также обеспечивает плавный и естественный звук.

Микрофон оснащен поп-фильтром, штативом и съемным кабелем USB-C, что делает его подключаемым к большинству устройств. Его компактная и прочная конструкция делает его пригодным как для стационарных, так и для мобильных установок.

RØDE NT-USB+ Condenser Microphone (фото: Engadget)

Beyerdynamic DT 900 Pro X Open-Back

Цена: от 11 844 гривен

Это профессиональные наушники открытого типа, разработанные для сведения и мастеринга, известные своим естественным и детальным звучанием. Они используют драйверы STELLAR.45, которые обеспечивают высокое разрешение звука в широком диапазоне частот, что идеально подходит для критического прослушивания.

Открытая конструкция создает просторную звуковую сцену, позволяя получить более захватывающие впечатления. Они оснащены удобными сменными амбушюрами и прочным оголовьем, что обеспечивает длительное использование в студийных условиях. Благодаря низкому сопротивлению они хорошо работают как на профессиональных, так и на портативных аудиоустройствах.

Beyerdynamic DT 900 Pro X Open-Back (фото: Engadget)

Logitech Brio 500

Цена: от 4499 гривен

Logitech Brio 500 - это компактная веб-камера с высоким разрешением, обеспечивающая качество видео 1080p с такими функциями, как HDR и RightLight 4, для регулировки освещения в различных условиях. Она включает в себя микрофоны с шумоподавлением для более четкого звука и регулируемое крепление для гибкого позиционирования.

Разработанная как для работы, так и для игр, она имеет функции обеспечения конфиденциальности, такие как встроенный чехол и программные элементы управления. Brio 500 подключается через USB-C и совместима с большинством платформ для видеоконференций. Она хорошо подходит для профессионалов, которым нужна надежная камера для виртуальных встреч.

Logitech Brio 500 (фото: Engadget)

Logitech Litra Glow

Цена: от 3999 гривен

Logitech Litra Glow - это компактный портативный светильник для потоковой передачи и видеозвонков, разработанный для обеспечения мягкого естественного освещения, которое уменьшает резкие тени. Он оснащен регулируемыми настройками яркости и цветовой температуры, что позволяет персонализировать условия освещения.

Его инновационная технология "TrueSoft" обеспечивает равномерное освещение, улучшает тона кожи и уменьшает блики. Он поставляется с USB-подключением, что упрощает его питание, и регулируемым креплением для монитора, которое подходит для большинства экранов.

Litra Glow подходит для создания профессиональных световых установок для создания контента и онлайн-встреч.

Logitech Litra Glow (фото: Engadget)

Elgato Stream Deck +

Цена: от 13 338 гривен

Это устройство представляет собой настраиваемую панель управления, разработанную для стримеров, создателей видео и профессионалов, которые хотят автоматизировать повторяющиеся задачи. Он включает в себя комбинацию настраиваемых ЖК-кнопок, ручек и сенсорной полосы, что позволяет пользователям управлять широким спектром функций, от запуска приложений до настройки звука.

Stream Deck легко интегрируется с популярным программным обеспечением для потоковой передачи и может быть запрограммирован для сложных рабочих процессов, повышая производительность. Он совместим с plug-and-play, подключается через USB и поставляется с настольной подставкой для легкого доступа.

Elgato Stream Deck + (фото: Engadget)

SecretLab Titan Evo

Цена: от 26 999 гривен

SecretLab Titan Evo - эргономичное игровое кресло, известное своей прочной конструкцией и поддерживающим дизайном, рассчитанное на долгие часы использования. Оно оснащено многослойной пенной подкладкой, настраиваемой системой поддержки поясницы и магнитной подушкой для головы из пены.

Благодаря вариантам с различными типами и размерами обивки оно подходит для пользователей с разным телосложением и предпочтениями. Механизм откидывания кресла и регулируемые подлокотники обеспечивают максимально персонализированное сидение. Оно широко считается одним из самых удобных кресел как для геймеров, так и для профессионалов, работающих дома.

SecretLab Titan Evo (фото: Engadget)