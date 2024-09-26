Секрет стабільного Інтернету. Навіщо потрібний підсилювач Wi-Fi і як він зможе вдосконалити сигнал

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Як працюють підсилювачі Wi-Fi

Ці зручні бездротові пристрої роблять саме те, що випливає з їхньої назви: розширюють мережу Wi-Fi, щоб вона охоплювала більше зон вашого будинку.

Більшість розширювачів Wi-Fi підключаються до розетки змінного струму і до вашої існуючої мережі, щоб потім ретранслювати сигнал у місця, які ваш маршрутизатор може не покривати належним чином.

Як правило, ви отримаєте найкращі результати, розмістивши розширювач посередині між маршрутизатором та мертвою зоною, яку ви намагаєтесь виправити.

Важливо відзначити, що більшість з них фактично створюють нову мережу Wi-Fi під час ретрансляції існуючої мережі. Ця мережа буде мати нове ім'я (часто це буде ім'я вашої мережі за зомовчуванням з додаванням EXT в кінці), і це означає, що вам доведеться підключатися до різних мереж, коли ви знаходитесь в різних частинах вашого будинку.

Хоча це невеликий компроміс в обмін на покращене покриття, деякі з них будуть більш незручними, ніж інші.

Якщо ви вважаєте за краще мати одну, набагато більшу мережу у своєму будинку, вам краще перейти на пористий Wi-Fi. Такі системи постачаються з головним маршрутизатором і точками доступу, які за замовчуванням створюють одну велику систему Wi-Fi, яка має бути доступною у всьому вашому будинку.

Вони, як правило, є найкращими маршрутизаторами Wi-Fi, які ви можете отримати, але це також означає дорожчі і, можливо, більш складні пристрої.

Комірчасті системи Wi-Fi, безумовно, дорожчі за простий подовжувач, плюс вам, можливо, доведеться співпрацювати з вашим інтернет-провайдером, щоб змусити існуючу домашню мережу працювати на вашому новому маршрутизаторі.

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На що звернути увагу під час вибору підсилювача Wi-Fi

Швидкість

Сьогодні розширювачі можуть підтримувати одно-, дво- чи тридіапазонний Wi-Fi, і вони повідомлять вам максимальні швидкості, які вони підтримують на всіх доступних діапазонах.

Наприклад, один дводіапазонний пристрій може підтримувати швидкість 600 Мбіт/с у своєму діапазоні 2,4 ГГц і до 1300 Мбіт/с у своєму діапазоні 5 ГГц, що дає максимальну швидкість 1900 Мбіт/с.

Для кращої продуктивності потрібно буде використовувати розширювач Wi-Fi з максимально можливою швидкістю. Деякі експандери навіть підтримують Wi-Fi 6e, надаючи вам новітні бездротові технології для більш високих швидкостей та меншої затримки.

Однак важливо пам'ятати, що підсилювачі Wi-Fi не є справжніми "підсилювачами сигналу", оскільки вони не призначені для збільшення швидкості по всьому будинку. Фактично, ви можете виявити, що мережа підсилювача повільніша, ніж мережа вашого маршрутизатора.

Натомість підсилювачі призначені для збільшення покриття Wi-Fi по всьому будинку, що робить їх ідеальними для заповнення мертвих зон.

Діапазон та кількість підтримуваних пристроїв

Залежно від розміру вашого будинку та власності, вам може знадобитися лише до 111 квадратних метрів покриття. Але тим, у кого будинки побільше, варто розщедритися на розширювач, який може підтримувати покриття понад 185 квадратних метрів.

Аналогічно, ті, хто має багато гаджетів, захочуть мати розширювач, який може працювати з усіма ними одночасно. Якщо ви проводите багато часу за телефоном або ноутбуком і, можливо, використовуєте свій смарт-телевізор для перегляду Netflix протягом декількох годин на день, вам може підійти більш обмежений розширювач.

Шанувальники розумного будинку та любителі технологій мають інвестувати у той, який не зламається під тиском кількох десятків підключених пристроїв. Це особливо важливо, якщо ви плануєте підключити всі пристрої в певній частині вашого будинку до мережі розширювача діапазону Wi-Fi, а не безпосередньо до маршрутизатора Wi-Fi.

Дизайн

У галузі підсилювачів Wi-Fi немає тонни інновацій, коли справа доходить до дизайну. Більшість з тих, що ви знайдете сьогодні, є округлені прямокутники розміром приблизно з вашу долоню, які підключаються до стандартної розетки.

Зазвичай вони мають кілька індикаторних лампочок, які покажуть вам, коли підсилювач підключений, наскільки сильний його сигнал і коли є проблема, а деякі навіть мають рухливі антени, які, за твердженнями компаній, забезпечують ще кращий сигнал Wi-Fi.

Як правило, їх досить просто встановити та підключити, але якщо ви відчуваєте труднощі з налаштуванням підсилювача Wi-Fi, є багато відеороликів на YouTube, які ви можете подивитися.

Крім цього, є кілька мізерних автономних розширювачів Wi-Fi, які розташовуються на столі або столі, і вони виглядають досить схожими на звичайні старі маршрутизатори.

Ще одна зручна функція, яку ви знайдете на більшості розширювачів Wi-Fi, це додатковий порт Ethernet (або кілька). Це дозволяє використовувати розширювач як точку доступу Wi-Fi, якщо ви підключите його до бездротового маршрутизатора або адаптера, щоб надати таким пристроям, як телевізори, концентратори розумного будинку або ігрові консолі, дротове підключення до Інтернету.

Не дивно, що це провідне підключення зазвичай забезпечує максимально можливу швидкість, тому ви можете використовувати його для своїх найважливіших пристроїв.

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У чому різниця між підсилювачем та ретранслятором Wi-Fi?

В даний час фактично немає жодної різниці між підсилювачем Wi-Fi і розширювачем Wi-Fi - це просто різні назви одного й того самого. Проте раніше підсилювачі Wi-Fi були пристроями, які приймали сигнали від бездротових маршрутизаторів, транслюючи в іншу мережу.

Це по суті розширює діапазон сигналу. Підсилювачі Wi-Fi розширюють покриття в межах домашньої мережі Wi-Fi, але часто ви бачитимете, як розширювачі описуються як підсилювачі.

Чи варто використовувати кілька підсилювачів Wi-Fi?

Деяким людям може знадобитися використовувати кілька розширювачів Wi-Fi, наприклад, якщо ваш будинок великий або має мертві зони в різних місцях. Але якщо ви використовуєте кілька розширювачів Wi-Fi, є можливість перешкод. Вам також потрібно вручну підключатися до розширювачів окремо, що не завжди зручно.