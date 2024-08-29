5 речей, на які варто звернути увагу під час вибору бездротового Wi-Fi роутера

Вибір бездротового Wi-Fi роутера може бути непростим завданням, особливо з урахуванням великої різноманітності моделей на ринку. Щоб ваш інтернет був швидким та стабільним, важливо враховувати декілька ключових факторів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Lifewire , який надає поради, інструкції та статті на тему технологій.

Що таке бездротовий маршрутизатор

Бездротовий маршрутизатор - це мережний пристрій комп'ютера, який транслює інтернет-сигнал від вашого модему, дозволяючи вам підключати пристрої до Інтернету без використання дротів.

Деякі модеми мають вбудовані маршрутизатори, але вам потрібно буде підключитися до роутера, щоб отримати доступ до Інтернету через Wi-Fi, якщо у вас його немає.

Що потрібно враховувати при покупці бездротового роутера

Як мінімум, переконайтеся, що пристрій підтримує нещодавнє покоління Wi-Fi (Wi-Fi 7 або IEEE 802.11be є останнім) та має швидкість вище 25 Мбіт/с.

Оцініть свої потреби (наприклад, потокове відео та онлайн-ігри) та різні апаратні конструкції кожної основної моделі.

Розгляньте можливість використання маршрутизатора з далеким радіусом дії або розширювача діапазону Wi-Fi, якщо вашому маршрутизатору потрібно охопити кілька поверхів.

Скільки потрібно витратити на бездротовий маршрутизатор

Порівняння цін на маршрутизатори потребує терпіння та уваги до деталей. Один роутер може коштувати вдвічі дорожче, ніж інший, але їх відмінності можуть бути критичними для одних людей та несуттєвими для інших.

Діапазон цін

Ціна: 50-99 доларів

Очікування: Підходить для потокового відео, відеочату та інших базових онлайн-активностей для одного користувача або невеликої родини, яка мешкає у квартирі чи невеликому будинку.

Ціна: 100-300 доларів

Очікування: Підходить для великих будинків та більш інтенсивної онлайн-активності, такої як високошвидкісні онлайн-ігри та трансляція у прямому ефірі.

Ціна: 300-400+ доларів

Очікування Ідеально підходить для великих будівель з великою кількістю користувачів. Висококласні моделі мають додаткові функції безпеки.

Чинники, що визначають ціну

Покоління Wi-Fi. Маршрутизатори 802.11be мають більш високу вартість порівняно зі старими моделями, що підтримують лише 802.11ac або 802.11n.

Рейтинг швидкості. Маршрутизатори, що заявляють про більш високі швидкості передачі даних, мають вище ціни в порівнянні з роутерами, у яких нижчі швидкості за інших рівних умов.

Промисловий дизайн. Домашні маршрутизатори традиційно мають простий, коробкоподібний дизайн, деякі з антенами, що стирчать зверху або збоку.

Продавці поступово вводять різні форми, закруглені кути, різні кольори та матеріали у спробі диференціювати свої продукти та отримати вищу ціну.

Бренд. Існує безліч брендів споживчих маршрутизаторів. Більш відомі бренди можуть мати більш високу ціну на основі репутації продавця.

На сьогоднішній день існує безліч моделей маршрутизаторів на будь-який смак та колір (фото: DesignWanted)

Яка швидкість має бути у бездротового маршрутизатора?

Бездротові маршрутизатори рекламують свою швидкість у мегабітах за секунду (Мбіт/с). Перші споживчі моделі Wi-Fi пропонували 11 Мбіт/с, але давно були замінені маршрутизаторами 802.11n, які мають максимальну швидкість близько 600 Мбіт/с.

Потім маршрутизатори Wi-Fi 6 (802.11ax), які пропонують максимальну теоретичну швидкість більше 9 Гбіт/с (9000 Мбіт/с), були замінені Wi-Fi 7 з максимальною швидкістю більше 45 Гбіт/с (45 000 Мбіт/с).

Дивіться не тільки на маршрутизатори з найвищим показником Мбіт/с. Фактична продуктивність, яку ви отримаєте на практиці, зазвичай в середньому нижча за максимальний показник, вказаний на упаковці.

Швидкість роутера визначається кількістю пристроїв мережі, фізичними перешкодами, які погіршують бездротовий сигнал, відстанню між підключеним пристроєм і маршрутизатора.

Високошвидкісний роутер не може прискорити повільне з'єднання. Наприклад, якщо інтернет-провайдер надає послугу зі швидкістю 125 Мбіт/с, маршрутизатор, що забезпечує швидкість більше 1 Гбіт/с, працюватиме лише на швидкості 125 Мбіт/с.

Маршрутизатор визначає максимальну швидкість мережі та швидкість, яку надає інтернет-провайдер - залежно від того, що повільніше.

Таким чином, якщо роутер забезпечує надвисоку швидкість, а ваш інтернет-провайдер надає невелику кількість пропускної спроможності, ця менша кількість буде всім, що надасть маршрутизатор.

Щоб максимізувати швидкість вашої бездротової мережі, купіть роутер, який забезпечує швидкість не нижче за ту, що надає ваш інтернет-провайдер.

На яку відстань поширюється Wi-Fi?

Чи потрібно вашому маршрутизатору охоплювати кілька кімнат у квартирі чи двоповерховий будинок та гараж? Ця функція визначає потужність маршрутизатора, який вам потрібний.

Деякі автономні роутери, які постачаються з одним блоком, можуть або не можуть забезпечити Wi-Fi по всьому будинку (залежно від того, наскільки великий будинок і потужний роутер).

Однак розгляньте пристрій з далеким радіусом дії, мережу з кількома маршрутизаторами, об'єднаними в одну, або розширювач Wi-Fi, якщо у вас велика площа.

Деякі маршрутизатори не можуть забезпечити весь будинок інтернетом (ілюстрація: Lifewire)

Який бренд вибрати?

Кілька років тому було звичайною справою купувати зовнішні мережеві адаптери разом із маршрутизаторами. Мережеві постачальники іноді додавали до своїх продуктів власні розширення, що призводило до трохи вищої продуктивності, що відповідає бренду. Постачальники також можуть ретельно перевіряти сумісність зі своїм обладнанням.

Поєднання вашого Wi-Fi-роутера з брендом може мати сенс, якщо у вас є якесь споживче електронне обладнання. Якщо ні, досліджуйте доступні бренди та виберіть той, якому ви довіряєте.

Топ-бренди маршрутизаторів включають:

Asus

Netgear

Linksys

TP-Link

Google Wifi (Nest Wifi)

Eero

Google Wifi (Nest Wifi) (фото: CNET)

Eero Wi-Fi (фото: CNET)

Кому слід купувати бездротовий роутер?

Домашні користувачі Wi-Fi

Якщо ви хочете серфити в інтернеті, дивитися фільми і грати в онлайн-ігри, вам знадобиться маршрутизатор для підтримки всіх бездротових пристроїв.

Офіси

Високошвидкісний інтернет та Wi-Fi необхідні для більшості робочих середовищ.

Бізнес

Якщо ви володієте бізнесом, вам, ймовірно, знадобиться Wi-Fi для управління операціями, і ви можете захотіти надати безкоштовний Wi-Fi для своїх клієнтів.